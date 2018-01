LO-leder: Respekt

Innenriks

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen håper Trond Giskes beslutning om å trekke seg kan bidra til å skape ro rundt prosessen i partiet videre.

I en kort uttalelse sent søndag kveld skriver Gabrielsen at han har respekt for Giskes avgjørelse om å trekke seg som nestleder i Arbeiderpartiet og at han håper det nå blir ro rundt prosessen videre.

– Nå skal sentralstyret sette seg ned og diskutere veien videre, og jeg vil avvente partiledelsens orientering der, skriver LO-lederen.

(NTB)