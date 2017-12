Likhet teller når du kjøper bolig

Innenriks

– Når du velger bolig, velger du ofte en som en person som har vært i samme situasjon som deg tidligere har bodd i.

Det sier forsker Erlend Eide Bø ved Statistisk sentralbyrå. Han har sammenlignet boliger og boligeiere for å se hvorvidt boligkjøpere er like den forrige personen som kjøpte samme hus. Dette støttes nemlig teoretisk av en enkel søkemodell. Men har det noe å si?

Betydning for trivsel

I studien «Match quality in housing transaction: What can we learn from comparing buyers and sellers?» har Bø, gjennom å se på egenskaper som alder, utdanning, antall barn og sivil status, kommet fram til det han kaller en likhetscore.

– Akkurat scoren i seg selv sier ikke så mye, men ideen her er i hovedsak at hvis du er lik den forrige personen som eide boligen, så trives du bedre og synes bedre om boligen din, sier han.

Lik livssituasjon

Jon Petter Helgesen-Etnestad er 36 år, er gift og har to barn. Nå selger han huset på Ås på 99 kvadratmeter som han har bodd i, av nøyaktig samme grunn som personen han kjøpte huset av også solgte det for.

– Vår eldste datter skal begynne på skolen, og vi vil at hun skal ha et eget rom, forteller han.

Husets tidligere eier, Tom Erik Thorvaldsen, var i samme situasjon da han solgte huset til Helgesen-Etnestad.

– Jeg hadde to barn og trengte et tredje soverom. Jeg hadde bodd der i sju år da jeg solgte huset.

Blir naboer

Thorvaldsen kjøpte huset første gang som 24-åring i en tidlig etableringsfase. Han var på det tidspunktet i en tilsvarende situasjon som Helgesen-Etnestad, som han igjen solgte til da Helgesen-Etnestad var 31-år.

– Thorvaldsen var litt tidligere i gang med å etablere seg enn meg. Jeg skulle være musiker noen år til først. Jeg kom litt senere i gang, ler Helgesen-Etnestad.

– Det var veldig enkelt. Jeg hadde vært musiker, bodd i kollektiv og levd under enkle forhold i noen år. Så tok jeg ferdig utdanning og skulle få barn. Da vi visste når barnet skulle komme, kjøpte vi hus. Det var for å flytte ut av bykjernen. Veldig sånn klisjé. Men det som er litt morsomt, er at vi har god kontakt med de vi kjøpte av, og vi skal bli naboer dit vi flytter nå, sier Helgesen-Etnestad som ble Facebook-venn med Thorvaldsen etter å ha kjøpt huset av ham.

Foruten å være på samme alder, er både Etnestad og Thorvaldsen gift og har barn. Etnestad har to, mens Thorvaldsen har tre. I tillegg har begge vært aktive musikere i hiphop- og indie-miljøet. Nå blir de altså også naboer på Ås.

Likere i storkommunene

Likheten mellom kjøper og selgers tidligere livssituasjon ved kjøp er dog større andre steder enn på Ås. Bø har sett på likhetsmålet i de fem kommunene med flest innbyggere i Norge; Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Bærum.

– Det er interessant at kjøperne er likere sine selgere i disse kommunene, enn i andre kommuner. Det er også sånn at kjøpere er likere forrige kjøper i perioder der boligprisene er høye. Det er kanskje ikke så overraskende, det betyr at har man mange boliger å velge mellom, så velger man seg inn på etmarkedet for en spesiell type leilighet, og det gjorde også forrige huseier. I store byer med mye valg blir det mange små boligmarkeder for kjøpere basert på ulik alder, utdanning, og så videre.

– Jeg tror ikke at man vet så mye om selger når man vil kjøpe bolig. De gangene jeg selv har vært og sett på en leilighet, så ser jeg ikke så mye på hvem som selger. Man finner ut mer av å gå på visning.

Bedre forståelse

Funnene til Bø er interessante når man vil forstå helheten i boligmarkedet.

– Det er jo generelt viktig å forstå boligmarkedet bedre. Det er ikke så lett å si hvorfor prisene faller nå, og hvorfor de steg for litt siden. Hvor godt en person trives i huset sitt, kan for eksempel ha betydning for hvor lenge de bor der, og derfor for hvor ofte huset vil selges. Når man kjøper en bolig tar man store avgjørelser med pengene sine. For privatpersoner er det viktig fordi man har en slags forventning for hvordan prisene utvikler seg i markedet, og for utbygger er det viktig for å se hva som skjer framover for boligmarkedet. For samfunnet er det viktig for antall boliger som skal bygges framover, sier Bø.

– Det er viktig å vite hva slags leiligheter som trengs. Jeg vil tippe store boligutbyggere allerede i noen grad ser på hva slags personer som bor i hva slags hus i et område, for å predikere hvilke leiligheter kjøpere i et område er interessert i, avslutter han.