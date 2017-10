Innenriks

– Det ligger an til følelsesladde konflikter de tre neste årene. Vår erfaring er at endring av gatenavn alltid vekker følelser, sier geodatasjef Lin Knarvik i Stavanger kommune til RA.

Flere gatenavn må endres når kommunene Stavanger, Finnøy og Rennesøy blir til Nye Stavanger om tre år. Ifølge matrikkelloven skal ikke et gatenavn kunne forveksles med eksisterende navn i kommunen. Når kommuner slås sammen, må derfor gatenavn som er like eller nesten like, omdøpes.

Nødssituasjoner

Flere nye kommuner har opplevd det samme. I nye Ålesund kommune må rundt 100 gater muligens skifte navn, ifølge Sunnmørsposten. Også i Larvik og Lardal, som skal bli til nye Larvik kommune, er flere navn endret fordi gater het det samme eller tilnærmet det samme.

Stokke-ordfører Erlend Larsen (H) har fortalt i Tønsbergs Blad om hvordan et utrykningskjøretøy kjørte til feil kommune da det skulle til Feensveien. Gatenavnet fantes nemlig både i Stokke og i Sandefjord. Sammen med Andebu ble de to til Sandefjord kommune 1. januar i år.

– Det er hovedsakelig hensynet til nødetatene og kartverket som gjør det nødvendig å endre gatenavn, fastslo ordføreren.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

25 gater i Stavanger

I Nye Stavanger vil 25 gater bli berørt av lovforskriften, viser en liste som geodataavdelingen i Stavanger kommune har utarbeidet. I den går det fram at både Stavanger og Rennesøy har gatenavnene Austbøveien, Bruveien, Fjøløyveien, Mølleveien, Nygårdsveien, Sjøveien, Vodlaveien, Vågedalsveien og Åmøyveien. I Finnøy og Rennesøy er Vikekleiva lik. Også 15 navn som er nesten like, finnes i de tre kommunene.

– For oss er entydige adresser viktige av praktiske årsaker. Folk må kunne finne fram, og spesielt i nødssituasjoner. Den dagen noen har et hjerteinfarkt, er det viktig at ambulansen kommer seg fortest mulig til riktig adresse, sier Knarvik.

Brennhett tema

Allerede har den første navnekonflikten i Stavanger kommune dukket opp. Kommuneadministrasjonen håpet å slå to fluer i én smekk da den i august fremmet et forslag om å omdøpe Storhagen på Storhaug til Knud Sørnes vei. Beboere, etterkommere og Storhaug historielag har nemlig i flere år kjempet for en egen gate til ære for Sørnes, som regnes som en foregangsmann innen hagebruket i distriktet.

Samtidig finnes det en gate i Rennesøy med et navn som er til forveksling likt Storhagen: Storehagen. «I den forbindelse er det viktig at Stavanger som den største kommunen, går foran som et godt eksempel og tar en del av gatenavnendringene», skrev geodatasjef Lin Knarvik i saksframlegget.

Samtlige naboer i Storhagen, utenom én, reagerte negativt på forslaget – og startet en underskriftskampanje. Storhaug bydelsutvalg vedtok enstemmig tidligere denne måneden at de ikke støttet navneendringen. Enstemmig var også gatenavnutvalget forrige uke: «Navn på Storhagen beholdes foreløpig. Fellesnemnda tar opp dette og andre felles gatenavn i forbindelse med forhandlinger Nye Stavanger.»

Antall beboere

– Hvordan har kommunen tenkt å forhindre nye gatenavnkonflikter?

– Sandefjord, Stokke og Andebu gikk gjennom samme prosessen i fjor før de ble slått sammen. Der la de flere kriterier til grunn som kan bli aktuelt her, som for eksempel at man tar hensyn til hvor mange som bor i de aktuelle gatene, sier Lin Knarvik.