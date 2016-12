Kolonnekjøring og stengte veier mens Urd herjer

Meteorologisk institutt har sendt ut obs-varsel for hele Sør-Norge, grunnet kraftig vind, snø og snøfokk i forbindelse med ekstremværet Urd. Statens vegvesen har bedt folk om å la bilen stå, med mindre det er absolutt nødvendig å kjøre 2. juledag.

De to eneste fjellovergangene mellom øst og vest som er åpne, er E16 over Filefjell, og E52 over Hemsedalsfjellet. På begge veier er det kolonnekjøring.

E134 over Haukelifjell, samt riksvei 13 over Vikafjellet, riksvei 15 over Strynefjellet, riksvei 9 mellom Hovden og Haukeli og riksvei 7 over Hardangervidda er alle stengt på grunn av uværet.

Riksvei 555 over Sotrabrua er stengt for store kjøretøyer.

Fylkesveier stengt

Flere mindre fylkesveier på Sør- og Sørvestlandet er også stengt på grunn av uværet.

Fylkesvei 45 Rotemo-Skafså, fylkesvei 50 mellom Hol-Aurland, fylkesvei 53 Tyin-Årdal, og fylkesvei 655 mellom Fivelstadhaugen og Øyekvia, er alle stengt. Fylkesvei 63 mellom Geiranger og Eidsdal skulle stenge klokken 20.

På grunn av fare for ras er også fylkesvei 609 mellom Askvoll-Førde stengt, sammen med fylkesvei 391 Hjelmås-Vaet.

Vegtrafikksentralen Øst varsler også om at E6 over Dovrefjell i Oppland kan bli stengt på kort varsel på grunn av uværet.

Ingen ferjer

Samtidig er hele ferjesambandet i Vest og Sørvest-Norge stengt, melder veitrafikksentralen vest på Twitter.

Også på Østlandet er ferjeavganger innstilt. Color Line opplyser at de har innstilt avganger mellom Strømstad og Sandefjord.

Ifølge NRK er det også dårlig flyforbindelse til Vestlandet mandag kveld. Flyplassene ved Florø, Sogndal, Sandane og Førde er alle stengt.

Også togene sliter. På Sør- og Sørvest-landet er kun seks av ti tog i rute, mens tre av sju tog er i rute på Vestlandet.

Mellom Moi og Egersund er jernbanen stengt, ettersom strømmen er borte. (NTB)