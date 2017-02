– Kaster alle kort

Innenriks

Som Dagsavisen skrev mandag denne uka, krever påtroppende LO-leder Hans-Christian Gabrielsen at næringsminister Monica Mæland (H) trekker høringsforslaget hvor hun gir Color Line grønt lys til å flagge ut sine to Kiel-ferjer. 700 sjøfolk står i fare for å miste jobben dersom forslaget går gjennom.

Nå stiller Arbeiderpartiet seg bak kravet.

– Mæland må stoppe forslaget. Selv om dette ikke er en sak for Stortinget, tror jeg ikke hun har særlig stor støtte for det. Hvis det ikke stoppes i denne runden, vil vi se på regelverket når vi vinner valget til høsten, sier Else-May Botten, som sitter i næringskomiteen for Ap på Stortinget.

– Mæland gir opp

Det var forrige uke at Mæland sendte et forslag på høring om å myke opp regelverket for skip som seiler under internasjonalt flagg. Med forslaget får Color Line, som i dag er norskregistrert (NOR), tillatelse til å registrere seg i det internasjonale skipsregisteret (NIS). Dermed får rederiet også lov til å ansette utenlandsk mannskap på lokale lønnsvilkår.

Det er Color Line selv som krever å få flagge ut. Hvis ikke vil selskapet, av konkurransemessige hensyn, flytte hele virksomheten til Danmark, kommer det fram in en rapport fra det såkalte fartsområdeutvalget.

Dersom Color Line gjør alvor av truslene, vil Norge miste ikke 700, men 2.500 arbeidsplasser, hevder Mæland.

En passiv holdning, mener Botten.

– Det er å kaste alle kortene. Hun gir opp. I stedet bør hun gå i dialog med Color Line og de ansatte for å finne en langsiktig løsning. Det ville vært en fordel for alle om partene klarte å komme fram til en omforent avtale. De ansatte er i en usikker fase nå. Det er ingen god situasjon for noen, sier Botten.

Norsk lønn for alle

Ifølge leder Frode Jacobsen i Oslo Ap er mange av de arbeidsplassene som nå forsvinner, basert i Oslo. Sentralstyret i lokalpartiet vedtok tirsdag kveld en uttalelse hvor de ber Mæland finne en løsning for de 700 ansatte på Kiel-ferjene.

– 700 arbeidsplasser i Oslo er like mye som 700 arbeidsplasser andre steder i landet. Vi frykter at dette blir nok et eksempel på sosial dumping og at arbeidsplasser flyttes ut av Norge. Næringsministeren er for passiv. Hun burde gå i dialog med rederiet og de ansatte for å finne en løsning som sikrer arbeidsplassene. Vi er overbevist om at en aktiv næringsminister kunne fått til mer, sier Jacobsen.

Ap fremmet før jul et forslag om å utrede muligheten til å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann, men fikk ikke flertall. I uttalelsen ber Oslo Ap om at Ap på Stortinget fortsetter å presse Mæland.

– Denne uttalelsen blir sendt stortingsgruppa vår og vi vil ta det opp med dem, sier Jacobsen.