Kaski kan bli nestleder

Innenriks

Kun to år etter at SV gjorde store utskiftninger i partiets toppledelse, må SV finne ny partisekretær og ny nestleder på landsmøtet til våren.

– Vi skal legge fram en god innstilling med flinke folk, ikke bare i ledelsen, men i hele sentralstyret, sier leder av valgkomiteen Bård Vegar Solhjell til Dagsavisen.

Valgkomiteen skal levere sin innstilling allerede neste mandag.

I 2015 ble Kari Elisabeth Kaski valgt som partisekretær, og Oddny Miljeteig ble partiets nye nestleder, men i år gir begge seg. Kaski trekker seg for å bli stortingsrepresentant for Oslo, og denne uka ble det klart at Miljeteig også gir seg som nestleder. Miljeteig har gjennomgått kreftbehandling, og SV opplyser om at hun ennå ikke er i full kapasitet til å fortsette arbeidet som nestleder.

Les også: Duoen som vil gi SV en ny vår

Kaski-retur?

Kaskis tur ut av SV-ledelsen kan imidlertid bli kortvarig. Flere peker på at hun nå kan være aktuell som nestleder i partiet.

– Det er hyggelig at jeg nevnes. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Kari Elisabeth Kaski.

Kaski er Oslo SVs 1.-kandidat til stortingsvalget, et verv som ikke lar seg kombinere med partisekretærjobben, men som går godt sammen med et nestlederverv.

Snorre Valen, som tar gjenvalg som nestleder, har takket nei til gjenvalg til Stortinget, og skal etter planen flytte tilbake til Trondheim.

For SVs del kan det være en fordel å ha i hvert fall én nestleder i stortingsgruppa, og 1.-plassen i Oslo er en tilnærmet sikker plass for SV.

Les også: Den store SV-duellen

– Viktig å lytte

En annen aktuell nestlederkandidat, er stortingsrepresentant Kirsti Bergstø.

– Det er veldig trist at Oddny trekker seg. Jeg skulle gjerne ønske at hun kunne fortsette som nestleder. Dette har akkurat blitt kjent, og partiet må ta debatten derfra. Jeg mener det er viktig å lytte til signaler fra partiorganisasjonen for å høre hva som er ønskelig, sier Bergstø, og legger til:

– Det er hyggelig å bli nevnt i den diskusjonen, sier Bergstø.

Partisekretær

Som ny partisekretær trekkes Ingvild Reymert fram. Reymert var i tøff kampen mot Kaski om den gjeve førsteplassen i Oslo SV, men tapte. Nå kan det være hun arver rivalens jobb.

– Det etterlater jeg til valgkomiteen med Bård Vegar Solhjell å kommentere. Dette er en intern prosess, sier Reymert til Dagsavisen.

Reymert er i dag nestleder i Oslo SV og utdanningsforsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Les også: Flertallet vil ha Ingrid Reymert på topp i Oslo

En annen partisekretærkandidat, som også kjempet om en plass på Oslo-lista, er Siv Karin Kjøllmoen, rådgiver i Fagforbundet.

– Det er fint å bli nevnt. Men nå er det opp til valgkomiteen, og så er det til sjuende og sist landsmøtet som velger. Vi får se hva de sier, sier Siv Karin Kjøllmoen til Dagsavisen.

Etter det Dagsavisen erfarer skal flere ha vært på intervju hos valgkomiteen om vervet.

Femtemann

I SV er det et arbeidsutvalg som fører den daglige driften av SV. I tillegg til leder, nestledere og partisekretæren har det vært et femte medlem i arbeidsutvalget, som siden 2015 har vært Akhtar Chaudhry.

Chaudhry tar ikke gjenvalg, så valgkomiteen må også finne et nytt medlem til arbeidsutvalget.

Enkelte mener SV-ledelsen bør minst ha én minoritetskandidat i toppledelsen når Chaudhry forsvinner ut.

Les også:– Vårt mål er at Ap ikke kommer utenom oss

Historiske endringer

Siden Audun Lysbakken tiltrådte som partileder i 2012 har han måttet bytte ut hele mannskapet i ledelsen.

Den gang var Bård Vegar Solhjell og Inga Marte Thorkildsen nestledere og Silje Schei Tveitdal partisekretær.

SV har de tre siste månedene ligget over sperregrensen på snittet av målingene, med grei margin. Det viser tall sammenstilt av nettstedet Poll of polls.

SV endte med en oppslutning på 4,1 prosent i kommunevalget, men nestleder Snorre Valen har tidligere uttalt til Dagsavisen at partiet skal ha som mål å doble oppslutningen. Det er altså litt av en jobb den nye i partiledelsen skal i gang med.

Partiet holder landsmøte 16. -19. mars, og valget av ny ledelse avholdes lørdag 18. mars.

Les også:– Skal bli dobbelt så store