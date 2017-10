Kari Hilde French: Stolte for mye på UD

Innenriks

Av: Mats Rønning, NTB

– Jeg var overglad og nummen, sa 68 år gamle French om den etterlengtede telefonsamtalen, under et arrangement i Litteraturhuset i Fredrikstad torsdag kveld.

Intervjuet av TV 2-reporter Fredrik Græsvik, som er aktuell med en bok om Kongo-saken, fastslo hun at hun var innstilt på å forbli i Kongo og støtte den drapsdømte sønnen.

– Jeg var beredt på å ta den tiden som trengtes, sa hun.

I stedet fikk hun altså 17. mai i år, mens hun var på reise i Israel, beskjed om at sønnen endelig var overført til Norge.

– Jeg er glad jeg var ute av landet og fikk skjermet seg selv i 14 dager før jeg dro til Norge, sa hun.

Kari Hilde French er selv klar med en bok som kommer ut i løpet av november, ifølge Aschehoug.

Stolte for mye på UD

Joshua French satt åtte år i kongolesiske fengsler før han ble løslatt i mai i år.

– At det skulle ta åtte år før han ble løslatt, hadde jeg aldri trodd, sa French.

– Jeg stolte litt for mye på UD. Jeg skulle hatt litt mindre tillit, tilføyde hun.

Kari Hilde Hodne French fulgte sønnen tett og oppholdt seg i Kongo i flere lange perioder, særlig etter at sønnens mangeårige venn og cellekamerat Tjostolv Moland i 2013 døde – ifølge norsk politi – for egen hånd.

– Det var helt forferdelig, sa French. Hun hadde selv sett hvor syk Moland var under sine fengselsbesøk og sa at hun fryktet det ville gå samme vei med sønnen. Det første møtet med ham i fengselet beskriver hun slik:

– Det var godt å klemme ham. Men han syntes jeg var blitt litt tykk.

Hår i suppa

Selv om Kongo har et moratorium som sier at dødsstraffes ikke skal fullbyrdes, men i praksis betraktes som livstidsstraff, fryktet French at sønnen ville bli drept.

– Ja, jeg gjorde det. Kongo er stort og har mange provinser. Kisangani ligger langt borte fra Kinshasa. Så jeg var ikke helt trygg på det moratoriet, medga hun.

Joshua Frenchs mor ble en kjent skikkelse i Kongo, og flere har uttrykt at hennes innsats var avgjørende for å få sønnen overført til Norge.

– Så lenge hun gikk fram og tilbake til fengselet var det noen som ikke fikk fred, sa Græsvik i sin introduksjon. Han beskrev henne som et «hår i suppa for kongolesiske myndigheter».

Dømt til døden

35 år gamle Joshua French ble sammen med sin nå avdøde venn Tjostolv Moland dømt til døden i Kongo for drapet på sjåfør Abedi Kasongo 5. mai 2009.

Nordmennene nektet straffskyld, men anket ikke dødsdommen, i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge.

I august 2013 ble Moland funnet død i cellen han delte med French i militærfengselet Ndolo i Kinshasa. Kongolesiske myndigheter konkluderte først med at han hadde begått selvmord, men French ble senere tiltalt og dømt for overlagt drap på Moland.

Norske myndigheter arbeidet lenge for å få til en benådning eller soningsoverføring, men først 17. mai i år kunne statsminister Erna Solberg bekrefte at French var overført til Norge.

Gjennom sin advokat har French opplyst at han har lest deler av morens bokmanus. Men han skal ikke ha til hensikt å delta under lanseringen eller ytre seg om innholdet.

