– Kannibalisme i konsernet

Den langvarige konflikten mellom Norwegian-sjef Bjørn Kjos og pilotene er langt fra over, skal vi tro de tillitsvalgte i Norwegian Pilot Union (NPU). De forteller om en hverdag preget av usikkerhet.

Ifølge NPU-leder Halvor Vatnar har Kjos tatt kreative grep for å kutte ned på personalkostnadene. Det har resultert i at pilotene i selskapet konkurrerer mot hverandre om de samme jobbene.

– Det er kannibalisme internt i konsernet, sier Vatnar.

Ved å snu ruter, har Kjos fått muligheten til å bytte ut skandinaviske piloter med piloter fra land hvor lønns- og arbeidsvilkårene er langt dårligere, og hvor fagforeningene ikke står like sterkt som i Norge, ifølge Vatnar.

– Da vi bygget opp selskapet, fløy vi fra Skandinavia til Spania og England. Så fant Kjos ut at det var billigere å snu rutene slik at de begynte i Malaga i stedet for i Oslo, selv om ruten er den samme. Dermed ble det mindre behov for oss norske piloter.

– Som et bemanningsbyrå

Vatnar og styremedlem Oddbjørn Holsether i NPU sammenligner det å være ansatt i Norwegian med å være ansatt i et bemanningsbyrå. Under pilotstreiken i 2015 ble de skandinaviske pilotene i Norwegian flyttet fra morselskapet Norwegian Air Norway til en rekke datterselskaper. Disse datterselskapene leier ut de samme ansatte til morselskapet. Pilotene har altså ikke tariffavtale med morselskapet, som de mener er deres reelle arbeidsgiver, men med datterselskapet som leier dem ut.

I fjor sommer tapte Norwegian mot pilotene i Asker og Bærum tingrett, som ga pilotene medhold i at Norwegian forsøkte å unndra seg arbeidsgiveransvaret ved å flytte de ansatte bort fra morselskapet. Norwegian har anket saken til lagmannsretten.

– Jeg jobber i et utleieselskap som betjener én arbeidsgiver. Da kan jeg være så mye fast ansatt jeg bare vil, men den dagen Kjos sier at han ikke har bruk for selskapet jeg er ansatt i, har jeg ikke lenger jobb, sier Holsether.

Han understreker viktigheten av stillingsgarantien, som pilotene fikk fremforhandlet i tariffavtalen etter streiken i 2015. Den innebærer at Norwegian ikke kan erstatte pilotene i Skandinavia med piloter fra andre land med dårligere arbeidsvilkår fram til neste tariffavtale skal framforhandles.

– Datterselskapet har bare en avtale om å levere piloter til et eller annet selskap. Plutselig kan det bli mer lønnsomt å hente piloter et annet sted. Det var bakgrunnen for at vi forlangte en stillingsgaranti. Men kontrakten og avtalen sånn sett er som i et utleiebyrå, sier Holsether.

Skjev maktbalanse

Som Dagsavisen skrev forrige uke, viser en rapport fra Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité (SAMAK) at sosial dumping er et økende problem i flybransjen. Ifølge rapporten har nærmere 40 prosent av pilotene i lavprisselskaper en eller annen form for atypisk ansettelse. Det kan blant annet ta form av såkalte pay-to-fly-ordninger, der piloten selv må betale for timene i cockpit. Norwegian har tidligere avvist at de benytter seg av denne typen ordninger. Heller ikke kontraktspiloter får fly for Norwegian, uttalte kommunikasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i et intervju med Dagsavisen i romjula.

Stillingsgaranti til tross, mener NPU at Norwegian bevisst jobber for å svekke arbeidstakerrettighetene til skandinaviske piloter ved å flytte ansettelsene lenger ned i konsernet.

– Maktbalansen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, som vi har hatt i Norge i mange tiår, er i ferd med å bli skjevere. Arbeidstakere som må stå med lua i hånda fører ikke til et godt arbeidsliv, ei heller til et godt samfunn å leve i, sier Vatnar.

Brutte løfter

Leder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund støtter pilotene i deres beskrivelse av arbeidshverdagen i Norwegian.

– Jeg har forståelse for deres krav om å være ansatt i morselskapet for å unngå et kappløp mot bunnen. Denne modellen ble først innført av Ryanair, hvor majoriteten av pilotene er selvstendig næringsdrivende. I Norwegian er modellen en annen, med ansettelser i datterselskaper. De skandinaviske pilotene har riktig nok en tariffavtale, men når du får baser rundt omkring i ulike land, kan du få denne internkonkurransen som de beskriver, sier Carlsen.

Ifølge Carlsen har Norwegian-sjef Bjørn Kjos brutt løfter om faste ansettelser til pilotene.

– Pilotene gikk med på at Kjos fikk etablere baser i utlandet mot at de skulle ansettes fast. Det løftet har, slik jeg forstår det, ikke blitt holdt, og derfor oppsto nok konflikten under de forrige tarifforhandlingene. Siden den gang har ikke forholdet mellom partene blitt noe bedre, sier Carlsen.

– Har bransjens beste betingelser

Norwegian avviser at pilotene jobber under usikre arbeidsvilkår.

– De skandinaviske pilotene er fast ansatt i et heleid Norwegian-selskap og har sågar en stillingsgaranti som er helt unik i arbeidslivet. I tillegg har de bransjens beste betingelser og arbeidstidsordning, skriver kommunikasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i en e-post til Dags­avisen.

På kritikken fra Norwegian Pilot Union (NPU) om at selskapet snur ruter for å kunne bruke piloter med lavere lønn, svarer Sandaker-Nielsen at det er naturlig å bruke lokalt ansatte.

– Norwegian er et globalt selskap med virksomhet i flere land, og det er naturlig at ruter fra for eksempel London og New York betjenes av faste ansatte ved disse basene.

Ifølge Sandaker-Nielsen skal morselskapet i framtida være et rent holdingselskap.

– På sikt skal ikke det børsnoterte selskapet Norwegian Air Shuttle ha operativ virksomhet, noe som er helt vanlig i internasjonale konsern. Vi er opptatt av en god dialog med alle ansattrepresentanter i konsernet og har gjentatte ganger oppfordret NPU til at dialogen føres mellom oss og dem og ikke via media eller med SAS-foreningen Norsk Flygerforbund som mellommann, skriver han i en e-post.