Av John Trygve Tollefsen og Sofie Prestegård

Varslingssakene mot Trond Giske kan innebære at han mister posisjonen som leder for partiets finansfraksjon i Stortinget og finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Posisjonen i partiledelsen henger allerede i en tynn tråd etter at han mandag ble «fritatt» fra nestledervervet på ubestemt tid.

– Unaturlig

Kilder i Ap mener det unaturlig om Trond Giske fritas fra vervet som nestleder, og samtidig beholder toppvervet i stortingsgruppa.

En kilde i stortingsgruppa peker på at Giske ble tildelt det sentrale vervet som finanspolitisk talsperson nettopp i kraft av å være nestleder.

Partileder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik leder arbeidet i Aps stortingsgruppe. De ville ikke uttale seg om Giskes framtid i gruppa. I et intervju med NRK sa Støre om finanspolitiker-vervet til Giske:

– Det kommer vi tilbake til.

Skapte sterke reaksjoner

Gruppestyremedlem Kari Henriksen skriver i en tekstmelding at stortingsgruppen skal diskutere de praktiske forholdene i gruppa «i tråd med de føringer sentralstyret legger, og det Stortingsgruppa kommer fram til, sammen med leder og nestleder».

Giske kapret vervet som finanspolitisk talsperson foran Marianne Marthinsen som gjerne ønsket å fortsette i rollen. Dette skapte sterke reaksjoner både i og utenfor Ap, hvor tidligere Ap-politikere gikk ut med støtte til Marthinsen. Begge de finanspolitiske rådgiverne i stortingsgruppa sa opp jobbene sine og gikk på dagen da det ble klart Giske skulle bli deres sjef.

