– Kan ikke straffe leting etter olje og gass

– Jeg ønsker å lete etter olje og gass i Norge, og et skattesystem som stimulerer til leting. Det har tjent norsk sokkel veldig godt, og har skapt mange av de verdiene vi har. At leting ikke straffes skattemessig er viktig for Statoil, sier Sætre til Dagsavisen.

– Feil spor

Han er dermed ikke enig med Venstres programkomité som mener skatterefusjonsordningen bør revurderes.

– Den dagen man begynner å straffe leting med bruk av skattevirkemidler så tenker jeg at man er på feil spor, utdyper Sætre.

Statoil-sjefen understreker også viktigheten av tilgang til nye områder på norsk sokkel.

– Det vi er opptatt av å fortelle politikerne er hvordan industrien fungerer, hvordan norsk sokkel ser ut, og hvordan norsk sokkel vil se ut om få år. Da tror jeg at det å i hvert fall gå inn i en konsekvensutredning er fornuftig. Da får politikerne et best mulig grunnlag for å vurdere hvordan Lofoten og Vesterålen kan bygges ut, sier Sætre.

Lofoten og Vesterålen

Statsminister Erna Solberg har til Dagens Næringsliv understrekt at Høyre ønsker å konsekvensutrede Lofoten og Vesterålen. Regjeringens støttepartier har stoppet en slik utredning denne perioden.

– Hva betyr det for Statoils behov for forutsigbarhet at dette er et så politisk betent spørsmål?

– Norsk sokkel er viktig for Statoil men vi er ikke avhengig av en enkelt ting. Lofoten og Vesterålen er ikke et være eller ikke være for Statoil. Vi ønsker å utnytte mest mulig av norsk sokkel, og mener det er viktig. Men Statoil kan gjøre mye annet også, svarer Sætre.

