Kan ikke prioritere omskjæring

– Dette er ikke en prioritert sak. Det fremgår av føringene fra helsemyndighetene, sier seksjonsleder for barnekirurgi ved St. Olavs Hospital, Øystein Drivenes, til Dagsavisen.

I 2014 vedtok Stortinget at det offentlige helsevesenet skulle tilby rituell omskjæring for gutter. Men i fjor ble kun 91 barn omskåret ved norske offentlige sykehus. Det viser tall fra Norsk Pasientinformasjon som Dagsavisen har fått tilgang til.

Til sammenligning ble til sammen 18 og 16 barn omskåret i henholdsvis 2013 og 2014.

Private klinikker

Ifølge fagbladet Dagens Medisin er fortsatt det private markedet størst når det gjelder rituelle omskjæringer. I fjor ble 345 guttebarn omskåret på private klinikker, ifølge bladet.

Den klinikken som omskjærer flest barn er den private Parsennklinikken i Oslo. For 5000 kroner slipper du den offentlige ventetiden. Omtrent 300 barn ble omskåret ved klinikken i fjor.

Hos St. Olav mottar de langt flere henvisninger om omskjæring enn de har kapasitet til å gjennomføre.

– Vi har mottatt mange henvisninger, men vi klarer på ingen måte å dekke det behovet. Kapasiteten vår begrenses av barn med sykdom. Vi foretar kun disse inngrepene ved ledig kapasitet, noe det blir mindre og mindre av. Forutsetningen for oss er at det ikke går ut over syke barn eller andre pasientgrupper, sier Drivenes ved barneavdelingen.

Heller ikke på Ullevål sykehus prioriterer de et rituelt inngrep på bekostning av medisinske inngrep.

– Problemet vårt på Oslo universitetssykehus, og sannsynligvis på de fleste offentlige sykehus, er at vi ikke har ledig kapasitet eller ressurser til å kunne gjennomføre Stortingets vedtak. Vi kan ikke prioritere rituelle inngrep på barn foran medisinsk indiserte operasjoner, skriver seksjonsleder i avdeling for barnekirurgi Gunnar Aksnes i en e-post til Dagsavisen.

Reservert seg

I tillegg til ikke å kunne prioritere rituell omskjæring, har en lang rekke leger reservert seg mot å gjennomføre inngrepet.

Tirsdag kom nyheten om at samtlige urologer ved Sørlandet sykehus sier nei til å omskjære gutter.

– Inntil i fjor sommer hadde Sørlandet sykehus Kristiansand én urolog som var villig til å utføre inngrepene her ved sykehuset. Denne urologen har sluttet, og tilbudet falt bort fordi ingen andre leger ville. Vi er likevel pliktig til å finne et tilbud til pasienter i vår region, og på bakgrunn av det er det inngått avtale med Ibsensykehuset i Porsgrunn, sier fagdirektør Per Engstrand ved Sørlandet sykehus til NTB.