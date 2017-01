– Kan føre til mer fundamentalisme

Innenriks

Det var i helgen parlamentarisk nestleder i Fremskrittspartiet, Ulf Leirstein, uttalte seg positivt til president Donald Trumps ordre om innreiseforbud til USA.

– Det synes jeg er kjempebra. Siden før valget var han tydelig på at han ville innføre begrensninger på innreise til USA fra land som kan utgjøre en risiko, og det leverer han på nå. Dette er i tråd med valgløftene han ga, sier Leirstein, som sitter i Stortingets justiskomité, til VG.

– Jeg er ikke enig med Leirstein i dette spørsmålet, sier partifelle Christian Tybring-Gjedde til Dagsavisen.

Les også: Ulf Leirstein (Frp) støtter Trump

– Økt fundamentalisme

Tybring-Gjedde sitter i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet og har nettopp returnert fra en komitéreise i USA.

– Jeg tror denne beslutningen vil kunne bidra til økt islamsk fundamentalisme og gjøre samarbeidet med muslimer for å bekjempe terror vanskeligere, utdyper Tybring-Gjedde.

Han tror også tryggheten til vestlige borgere i muslimske land kan bli svekket.

– Jeg har imidlertid forståelse for at Trump ønsker bedre screening av muslimer som ankommer USA, såkalt «extreme vetting», men det kommer ingenting godt ut av å skjære alle over en kam, sier Frp-politikeren.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– USA er suverent

Fremskrittspartiets Jan Arild Ellingsen, som sitter i justiskomiteen sammen med Leirstein, har følgende kommentar til Trumps ordre om innreiseforbud:

– Jeg mener ethvert land er suverent, og bestemmer over sine egne grenser. Det er en selvfølge. Du har ikke mulighet til å sikre nasjonal sikkerhet om du ikke har suveren råderett over ditt eget land, sier Ellingsen til Dagsavisen.

Les også: Sjokkert over Trump

Jensen viser til Nesvik

Det henvises til Frps parlamentariske leder Harald T. Nesvik når Dagsavisen ber om en kommentar fra Frp-leder Siv Jensen om Leirsteins uttalelser.

– Jeg vil ikke kommentere Leirsteins uttalelser, som har handlet om at Trump har gjort det han har sagt han skal. Jeg uttaler meg om norsk politikk, og her i Norge vil vi i Frp ha en streng og rettferdig innvandringspolitikk, sier Nesvik til Dagsavisen.

Les også: Trump avsetter USAs fungerende justisminister