Kan du spå 2017?

Er du framsynt nok til å bli årets profet 2017? Alt du trenger å gjøre er å svare på spørsmålene i Dagsavisens årlige «Årets profet»-konkurranse i kategoriene Samfunn, Utenriks, Sport og Kultur.

Det skulle mye til for å forutse utfallet av året vi snart er igjennom, og fasiten kommer sammen med vinneren av Årets profet 2016 i Dagsavisen nyttårsaften. Allerede nå kan vi minne om ubestridte fakta – Vålerenga tok ikke medalje i Tippeligaen likevel, Kygo landet et lite nummer unna 10. plassen på Billboards albumliste, håndballjentene spilte bare til sølv i Rio og USAs neste president blir ikke en demokrat. Tvert i mot. Donald Trump er ikke overraskende å finne på spørsmålslisten for 2017, i likhet med andre presserende politiske spørsmål som man bare for noen år siden ikke ville finne på å stille engang. Kan Marine Le Pen vinne valget i Frankrike? Går Siv Jensen lei av jobben som partileder, og hva skjer med Jonas Gahr Støre etter valget? Og vi prøver oss likegodt på Vålerenga en gang til. Blir det medalje neste år med Ronny Deila som hovedtrener?

Nei, vi glemmer ikke skia heller, selv om snøen ikke akkurat laver ned. Petter Northug, Marit Bjørgen og Therese Johaug må du holde styr på for å være i nærheten av ære, lokal berømmelse og det årlige diplomet tegnet av Dagsavisens faste tegner Siri Dokken, det ultimate beviset på at du om et år er blitt Årets Profet 2017.

