Kald vind fra Russland

Innenriks

Den russiske ambassadøren til Norge kalles inn på teppet av utenriksminister Børge Brende (H) etter at medlemmer av Stortingets utenriks- og forsvarskomiteen nektes innreisevisum til Russland.

Det er SVs Bård Vegar Solhjell og Venstre-leder Trine Skei Grande som ikke har fått visum fra russiske myndigheter.

Det var Aftenposten som først meldte om saken.

Nyheten om at Stortingets utenriks- og forsvarskomités besøk til Moskva er utsatt, kom samme dag som PST advarer mot at russisk etterretning utgjør en større trussel mot Norge. I sin årlige trusselvurdering sier PST at Norge i 2017 vil kunne utsettes for fremmed etterretningsvirksomhet som kan gjøre stor skade, og peker først og fremst Russland.

PST pekte spesielt på faren for at russisk etterretning vil kunne påvirke norske politikere og svekke legitimiteten til demokratiet. Parlamentarikere på utenriksfeltet ble spesielt nevnt.

– Krevende

Norge har sammen med resten av NATOs allierte, EU og USA fått et kjøligere forhold til Russland, etter at stormakten annekterte Krim i 2014.

– Det å håndtere et Russland som har opptrådt slik som de har gjort i Ukraina, er krevende. Viktige demokratiske prinsipper er under press. Vi har også vært kritiske til det, sier utenriksminister Børge Brende (H) til Dagsavisen.

– Samtidig er Russland et naboland og en konstant faktor i norsk utenrikspolitikk, og i Arktisk. Derfor må vi greie denne balansen mellom å være klar og tydelig der vi er uenige, men også åpne for kommunikasjon og dialog, sier Brende.

Begrunnelsen for visumnekten fra russiske myndigheter er at Norge er med på EUs sanksjoner mot Russland og gjort straffetiltakene gyldige også for Svalbard.

Utenriksdepartementet opplyser at de leverte en tydelig protest til Russland umiddelbart etter at informasjonen om visum- og innreisenekt ble mottatt.

– Viktig besøk

Bård Vegar Solhjell, som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen for SV mener det er «sterkt beklagelig» at turen blir utsatt.

– Det er uheldig at vi ikke får visum for å besøke naboland. Det var et viktig besøk for å opprettholde dialog og bedre forholdet til Russland. Selv synes jeg det er vanskelig å forstå dette. Jeg har hele mitt politisk liv ønsket et tett og nært samarbeid med Russland, men vi må også kunne ha meningsutvekslinger om det vi er uenige om, sier Solhjell til Dagsavisen.

Han håper det fortsatt blir mulig å gjennomføre turen på et senere tidspunkt.

Var invitert

Også Venstre-leder Trine Skei Grande synes det er beklagelig at utenriks- og forsvarskomiteens besøk må utsettes på grunn av visumnekten fra russiske myndigheter.

– Det er viktigere enn noensinne at Norge har tett dialog med Russland, uttaler Grande i pressemelding.

– Vi ble tross alt invitert av lederen av utenrikskomiteen i Føderasjonsrådet i den russiske nasjonalforsamlingen, og det er synd at vi må utsette møtet med russiske styresmakter nå i en tid hvor vi bør ha en enda tettere dialog med Russland både når det gjelder sikkerhetsspørsmål og menneskerettigheter, sier Grande.

Hun stiller seg uforstående til visumnekten.

– Men jeg kan forsikre om at Stortinget og utenriks- og forsvarskomiteen i framtida også kommer til å være opptatt av å snakke om sikkerhetspolitikk og stille spørsmål ved menneskerettighetssituasjonen enten det gjelder Russland, USA, Tyrkia, Kina eller Norge for den del, sier Grande.

Både tidligere visestatsminister i Stor-Britannia og nåværende parlamentsmedlem Nick Clegg (Liberal Democrats) og tidligere statsminister i Belgia og parlamentarisk leder for den liberale blokken i EU-parlamentet Guy Verhofstadt er blant politikere i Europa som tidligere har blitt nektet innreise til Russland. Det samme gjelder ALDE-president og Europa-parlamentariker Hans van Baalen (VVD Nederland).