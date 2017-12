Innenriks

I mai 2018 blir Erna Solberg historisk. Det er dagen da hun går forbi Kåre Willoch som den statsministeren fra Høyre som har sittet lengst. Willoch satt i fire år, seks måneder og 25 dager.

Ikke realistisk med fire

– Hvor lenge vil du sitte?

– I valgkampen sa jeg litt bråkjekt at den som skal overta etter meg som Høyre-leder, ikke er født ennå, sier Solberg spøkefullt.

– Jeg har tenkt å sitte lenge. Så vet jeg at det kan komme mange skjær i sjøen, men jeg tenker at det er viktig å ikke planlegge for hvor lenge du skal være der, men hvor lenge politikken din skal være der, legger hun til.

Da Solberg vant valget i 2013, var målet en regjering med Høyre, Frp, Venstre og Kristelig Folkeparti.

– Jeg hadde jo håpet at vi skulle være fire partier på et tidspunkt, men det var mer et håp enn at det var så utrolig realistisk. Så synes jeg uansett vi har fått til å lage gode løsninger på veien, sier statsministeren.

Erna Solberg har brukt førjulstida til å dra ned forventningene til at hun klarer å utvide regjeringen. Rett over nyttår setter Høyre seg ned med Venstre og Frp med mål om å forhandle fram en regjeringsplattform. Det kommer nok til å kreve to handleposer med godis og mer til.

– Det er viktig å understreke at vi nå gjør et forsøk på å forhandle fram grunnlaget for en utvidet regjering, men det er ikke sikkert at vi kommer i havn, sier statsministeren til Dagsavisen.

Oljeboring i Lofoten

Et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er en av de viktigste sakene for Venstre i regjeringsforhandlingene. Selv om både Høyre og Frp har i sine programmer at de vil konsekvensutrede området og er ti ganger så store som Venstre, tar flere i det grønne partiet det nesten for gitt at de innkasserer denne seieren. At de kan ta seieren på forhånd, vil Solberg ikke være med på. Samtidig antyder hun hvorfor Venstre kan vinne fram med dette miljøkravet.

– Det er flertall i Stortinget for konsekvensutredning av Lofoten-delen, men ikke resten. Det teller jo også med. Ellers er det ikke bare slik at det er tyngdeforholdet som teller. Det handler om alternativene du har, og ikke minst hvor viktig er det for et parti, sier Solberg.

– Hvor viktig er denne saken for dere?

– Det er ikke akkurat Lofoten og Vesterålen som er viktig for oss. Det viktige for oss er at vi fortsatt skal drive med utvinning av olje, og vi vet at vi etter 2021 kommer til å få et fall knyttet til olje- og gassutvinning hvis vi har flere prosjekter. Da er det jo summen av utviklingsmuligheter for norsk olje- og gassnæring som er viktig, sier Høyre-lederen.

Høyrepopulisme

Solberg er den første Høyre-lederen som har valgt å sikre seg makten ved å gå inn i et regjeringssamarbeid med Frp.

– Tenker du at det å ha Frp i regjering kan ha hatt en preventiv effekt på høyrepopulismens fremmarsj, slik vi har sett den i andre deler av Europa?

– Under flyktningtilstrømningen tror jeg det var veldig viktig. Da satt de i regjering, måtte håndtere krisen og så pro og contra rundt disse spørsmålene. Mens mange andre land fikk voldsomme endringer i sine politiske systemer, så har ikke vi fått det. I det perspektivet mener jeg det har vært veldig sunt. Det hadde vært vanskeligere om de hadde sittet utenfor og mer populistiske deler hadde fått lov til å vinne fram med sine holdninger, sier hun.