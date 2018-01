– Jeg er ikke nær venn av Trond Giske

Innenriks

I et hjørnekontor i femte etasje i Arbeiderpartiets hjem på Youngstorget, sitter partisekretær Kjersti Stenseng med en formidabel oppgave foran seg.

Tirsdagens sentralstyremøte der håndteringen av Giske-saken ble diskutert, er langt fra noe punktum for saken. Stenseng er selv blir kritisert for håndteringen. Flere av varslerne som tok kontakt med historier om Trond Giske, ba om at partisekretæren, som etter retningslinjene skal håndtere varslingssaker, måtte holdes utenfor. Årsaken er at hun er omtalt som en støttespiller for Giske, og varslerne festet ikke lit til at Stenseng ville behandle varslene skikkelig.

– Jeg er ikke en alliert

– Jeg tar til etterretning at det er noen varslere som har sagt at de ikke vil at jeg skulle håndtere varsler, og slik jeg har oppfattet det med den begrunnelsen av jeg skulle være en Giske-alliert eller en nær venn av Giske.

– Er du det?

– Jeg er ikke en alliert av enkeltpersoner i denne partiledelsen. Jeg er ikke en nær venn av Trond Giske, mer enn jeg er en nær venn og kollega av andre i partiledelsen, eller i sentralstyret i vårt parti.

– Hvor kommer dette fra da?

– Jeg konstaterer at det er en beskrivelse brukt i omtale av saken. Det vil jeg på det sterkeste avvise. Jeg har kjent Trond Giske siden 2014. Jeg ble ordentlig kjent med ham da vi ble kolleger i partiledelsen. Jeg er ikke interessert i hvor eller hvem dette kommer fra. Mitt anliggende er å forsikre om at jeg som partisekretær er på lag med alle i partiet.

– Så det er et feilaktig bilde det at du hører hjemme i Giske-leiren?

– Ja. Og jeg tror at det veldig ofte rammer kvinner, at du plasseres under noen andre. At du er alliert av noen. Jeg ser hvordan jeg er blitt beskrevet, som våpendrager og Giske-alliert, og som Giske-venn, sier Stenseng, og legger til:

– Jeg er partisekretær for alle i dette partiet. Min integritet handler om å forvalte tilliten jeg har fått fra landsmøtet, og det betyr å håndtere alle partimedlemmer og mine partikolleger på den samme måten.

– Derfor vil jeg forsikre alle dem som vil trekke det i tvil, at jeg har én oppgave her: Det er å håndtere alt som havner på mitt bord i tråd med mitt ansvar og de retningslinjer og vedtekter som partiet har.

– Er det din opplevelse at du har tilstrekkelig tillit som partisekretær, både internt og eksternt?

– Jeg fikk min tillit av partiets landsmøte. Jeg opplevde en veldig sterk støtte på sentralstyremøtet, fra et sentralstyre som ga uttrykk for stor tillit.

– Til deg personlig?

– Ja. Jeg har opplevd mye støtte og tillit gjennom høsten og jula til det vi har gjort.

Lekkasjer og maktkamp

Det har vært en tung høst for Arbeiderpartiet. Meningsmålingen en drøy måned før valgdagen, som sendte partiet over 5 prosentpoeng ned til midt på 20-tallet, fungerte som en torpedo mot valgkampskuta. Bråket etter det dårlige valgresultatet ble avløst av bråk om fordelingen av komiteer og verv i den nye stortingsgruppa. Også her sto Giske sentralt, da han kapret det tunge vervet som finanspolitisk talsperson på bekostning av Marianne Marthinsen.

Håndteringen av Giske-saken, som kom til overflaten i starten av desember, er preget av lekkasjer og påstander om maktkamp.

– Det forteller at partiet vårt er i en veldig vanskelig og veldig krevende situasjon. Det er det ingen vits å legge skjul på. Det handler selvfølgelig om at sakene vi står i nå, er de vanskeligste sakene enn kan ha, først og fremst for enkeltpersonene som er berørt, sier Stenseng, og fortsetter:

– Og for partiet er det vanskelige saker. Vårt fokus er på å håndtere det grundig og skikkelig. Men alt som skjer i tillegg, gjør det ekstra utfordrende. Det er klart at når det er veldig mye lekkasjer til mediene, så blir det en prosess litt på siden som er vanskelig å forholde seg til.

Partisekretæren beskriver en vanskelig og tøff høst, med etterdønninger etter valgnederlaget.

– Vi har hatt diskusjoner, lekkasjer i media, og rykter som startet ganske umiddelbart etter valgnederlaget. Jeg tror at hvis du først står i en vanskelig situasjon, og det er saker det er uenighet om, så gjør det ikke det enklere å få nye saker på toppen.

– Det har vært en høst der det har vært vanskelig å komme videre og bli ferdig med det som var en tung prosess, med evalueringen av et veldig dårlig valg. Og så kom det nye saker som var veldig vanskelig for partiet, sier Stenseng.

Varsler oppgjør

Partisekretæren forteller at hun gjennom høsten og vinteren har vært i kontakt med mange partifolk – medlemmer, ordførere og lokalpolitikere – og diskutert blant annet hvorvidt det eksisterer en ukultur i Arbeiderpartiet.

– Mange sier: «Det kjenner vi oss ikke igjen i. Likevel ser vi at det er et høyt konfliktnivå rundt det som skjer sentralt». Det er jeg veldig opptatt av at vi må få gjort noe med. Og det diskuterte vi også på sentralstyremøtet.

– Hva er galt med partikulturen i Arbeiderpartiet?

– Det er knyttet til enkeltsaker, litt etterdønninger etter et dårlig valg, Og klare å bli ferdig med det og komme seg videre. Det er det som er krevende, men nødvendig. Og når partiet er i en vanskelig situasjon som tar alt fokus og all oppmerksomhet, så er det veldig lett å komme inn i en litt negativ spiral. Vi må alltid jobbe med kulturen i partiet vårt.

– Jeg er opptatt av at det vi skal bruke tida på framover, er de demokratiske arenaene vi har i partiet til å komme med innspill, si vår mening, diskutere politikk og organisasjonsarbeid, og få slutt på det som jeg vil si ikke er et utbredt ukultur i partiet, men som er enkeltkonflikter som har tatt all energi nå. Da snakker jeg ikke om enkeltpersoner, men saker som har preget vår dagsorden i høst, alt fra valgresultatet, til diskusjon om posisjoner og enkeltsaker.

– Ingen kommentar

Det avtegner seg et bilde av en konflikt mellom partikontoret, der Stenseng er sjef, og stortingssekretariatet der Hans Kristian Amundsen er sjef. Ifølge Dagbladet rettet en rekke sentralstyremedlemmer, Stenseng inkludert, kritikk mot Amundsen – både for håndteringen av Giske-saken og i valgkampen.

– Er det en konflikt mellom partikontoret og sekretariatet?

Stenseng tenker seg om i fem sekunder før hun svarer:

– Det har jeg ingen kommentar til.

– Artikkelen i Dagbladet tok opp ting som ble diskutert i sentralstyremøtet. Det som ble tatt opp der, har jeg ikke lyst til å prate om i media.

