Ingen ulvefred i sikte

Innenriks

Av Gunnhild H. Bjerve, NTB

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen redegjorde tirsdag i Stortinget for sin beslutning om å ikke tillate felling av 32 ulver i ulvesonen.

– Jeg ser ikke at jeg i denne saken kunne komme til en annen beslutning, sa Helgesen og viste til vurderingene til lovavdelingen i Justisdepartementet.

Han varsler imidlertid en mulig endring av Naturmangfoldloven og påpeker at en bestemmelse i Bernkonvensjonen er utelatt fra loven.

Denne bestemmelsen tillater begrenset felling av dyr av flere hensyn enn det den norske loven tillater, der skadepotensialet for beitedyr er det avgjørende. Statsråden varslet en sak som Stortinget kan rekke å behandle før sommeren.

Helgesen listet også opp tolv tiltak som kan føre til at flere ulver blir skutt eller bedre situasjonen for folk i ulvesonen.

– Snevert

Men verken tiltakene eller Helgesens forsikringer om at han forstår frykten og argumentene til dem som lever tett på rovdyrene, er nok til å bilegge striden.

– Jeg forventer at Stortinget griper inn ved å instruere regjeringen, og at det skjer såpass fort at vi får uttak i vinter, sier ordfører Erik Sletten (Sp) fra Trysil, som var kommet ens ærend fra Oslo for å høre Helgesens redegjørelse.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum er åpen for å instruere regjeringen.

– Helgesen har gjort alt han kan for å undergrave muligheten for å gjennomføre Stortingets vedtak, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Det samme gjør Knut Storberget (Ap).

– I Hedmark er vi i ferd med å få en ulvebestand som nærmest vokser oss over hodet, sier han.

– Snever lovtolkning

Hedmarkingen mener det er hjemmel i loven til å skyte flere ulv og at Helgesens departement har gjort en for dårlig jobb med å dokumentere skadepotensialet. Derfor frykter han heller ikke at en domstol kan stanse en slik instruks fra Stortinget.

Hans kollega på Hedmark-benken, Gunnar Gundersen (H), er enig.

– Det var en veldig snever lovtolkning departementet la seg på, sier han.

Helgesen påpeker at departementet har tatt hensyn til at miljøorganisasjonene vil bringe saken inn for domstolene om det åpnes for å skyte flere ulv.

– Med det materialet som forelå, er det store muligheter for at en domstol ville ha stoppet jakten uansett og at vi ville vært i samme situasjon, sier han

Dermed kan også en instruks fra Stortinget bli til advokatmat, i stedet for en rak vei ut av ulvestriden.

Norsk lov og fakta

Helgesen måtte se et stykke utenfor sin vanlige politiske omgangskrets for å finne støtte. Rosen kom fra SV og Miljøpartiet De Grønne.

– Det er bra at vi har en miljøvernminister som tar norsk lov og faglige fakta på alvor i ulveforvaltningen, det er tydeligvis ikke en selvfølge for andre politikere, sier MDGs Rasmus Hansson.

SVs Heikki Eidsvoll Holmås advarer andre stortingskolleger mot å instruere Helgesen

– Det er renspikket ulvepopulisme. Stortinget kan ikke instruere statsråden til å bryte norsk lov. Da har vett og forstand forlatt salen, sier han til NTB.

Også regjeringens samarbeidspartner Venstre er imot å endre Naturmangfoldloven, iallfall hvis Venstre ikke er involvert, melder NRK.

– Vi vil selvfølgelig ikke gå inn for en svekkelse av den loven, sier Ola Elvestuen.