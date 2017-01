Ingen EØS-krav før valget

Innenriks

Senterpartiet vil si opp EØS-avtalen, og har til og med programfestet at de mener avtalen undergraver den norske modellen.

Det mener ikke partiets prefererte samarbeidspartner, Arbeiderpartiet. Ap-leder Jonas Gahr Støre er tydelig på at de ikke vil kompromisse på at EØS-avtalen skal ligge som grunnlag for en Ap-ledet regjering.

– Vil Sp sette som en betingelse for regjeringssamarbeid med Ap at det gjøres noe med EØS-avtalen?

– Nei, vi vil ikke sette noen betingelser nå. Men vi er veldig tydelige i vårt syn på EØS-avtalen. Vi er imot den. Det er vårt utgangspunkt, og det blir tydelige runder på EU og EØS i eventuelle regjeringsavtaler, sier Vedum.

– Vi vil ikke lage noen fallgruver for en Ap/Sp-regjering, utdyper partilederen.

Ikke flertall

– Vi er ikke EØS-tilhengere, men det er ikke noe flertall for å si opp denne avtalen, påpeker Vedum.

Det er likevel et gryende opprør mot avtalen både i fagbevegelsen og i Frp.

Spesielt etter at Storbritannia valgte å stemme seg ut av EU i fjor, har temperaturen rundt spørsmålet økt.

– Etter Brexit kommer det endringer i vårt forhold til EU uansett. Vårt hovedmål er å både sikre norsk handel og folkesuverenitetsprinsippet. Norske folkevalgte må kunne stilles til ansvar for de beslutningene som tas for landet vårt. Det vi har sett med EØS-avtalen er at makten i større grad flyttes fra folket, sier Vedum.

Han mener det blir gammeldags å ha en debatt om EØS som om det er 1993.

– Det er en kjent sak at Støre er ja-mann og jeg er en nei-mann. Dette er ikke et spørsmål om enten eller. For eksempel mener jeg at vi og Ap er enige om at vi må sikre arbeidstakeres rettigheter bedre, sier Vedum.

Rødgrønn strid

Heller ikke under den rødgrønne regjeringen ble det gjort noe med EØS-avtalen, men dette var en av de vanskeligste sakene for regjeringen.

– Det var beinharde kamper innad i den rødgrønne regjeringen om EØS, men Ap var også lydhøre når vi hadde gode argumenter. Vi fikk både gjort noe med postdirektivet, og som landbruks- og matminister økte jeg tollvernet, påminner Vedum.