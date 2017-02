IKT til å spøke med

Innenriks

– Utfordringene er store. Det er massevis som må endres, sier Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT-Norge.

IKT-Norge er IKT-næringens egen interesseorganisasjon, og representerer alt fra de største aktørene til små gründerselskaper.

Førstkommende onsdag er Waterhouse blant innlederne under et seminar på Stortinget, hvor moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi blir vurdert opp mot demokrati, ytringsfrihet og menneskerettigheter.

– Enormt behov

– Hva er det som må endres?

– For eksempel er det et enormt behov for justeringer av en rekke utdanninger. I journalistutdanningen trenger man å «spole framover» når det gjelder kildevernet, for å tilpasse det den digitale hverdagen vi nå lever i. Heller ikke i utdanningen av politi, helsepersonell og lærere reflekterer det digitale samfunnet vårt, svarer Waterhouse.

– Hva er problemet?

– I for liten grad har myndighetene innsett mulighetene de nye teknologiske løsningene åpner opp for. Det er ikke nok forståelse for konsekvensene.

– Har du eksempler?

– Tidligere hadde Nav muligheter til å finne ut om folk befant seg i Norge eller i utlandet, via mobiltelefonene deres. Nav hadde da videre fullmakter enn politiet. Nav har også benyttet seg av bilder på sosiale medier for å vurdere om folk virkelig er syke.

– Hvorfor truer dette menneskerettighetene?

– Utøvelse av menneskerettigheter henger tett sammen med bruk av teknologi. Dette blir som å gå ut i veien og forvente at bilene kommer fra høyre, for det gjør de jo vanligvis, men så skjer det en endring og plutselig kommer bilene fra venstre. Da vil vi bli truffet.

– Hva mener du må gjøres for å sikre oss «mot biler fra venstre»?

– Når vi har begynt å gjøre ting på en ny måte, må vi også begynne å sikre oss på andre måter. Faller du ut av en kano vil redningsvesten kunne redde deg, men hvis du faller fra et cruiseskip vil ikke en redningsvest være nok. Målsettingen vår må være å finne nye metoder for å redde både liv og helse.

– En svært sentral rolle

Det er IKT-Norge, Oslo Freedom Forum og parlamentarikere på Stortinget, som inviterer til onsdagens seminar om ny teknologi og menneskerettigheter.

«Demokrati er bygget på grunnleggende prinsipper for menneskerettigheter. Demokratiske lands myndigheter og en rekke frivillige organisasjoner er sterkt engasjert i dette arbeidet. Men næringslivet og teknologibedrifter spiller også en svært sentral rolle», heter det i invitasjonen.

– Hvordan forholder IKT-bedriftene seg til menneskerettighetene?

– Mange aktører er svært bevisste på hvordan deres data om kundene skal beskyttes og hva myndighetene skal kunne få tilgang til. Det er også eksempler på tjenester som lages slik at det ikke er mulig å hente ut data.

– Men samtidig blir vel mange selskaper også utsatt for press fra myndighetene som det kan være vanskelig å motstå?

– Ja, men dette varierer veldig fra land til land og er også situasjonsbetinget. Et eksempel er tidligere president Husni Mobarak i Egypt som påla landets mobiloperatører å sende tekstmelding til alle sine abonnenter om at demonstrantene som samlet seg på Tharir-plassen ville landet vondt.

Norske eksempler

– Har det vært lignende norske overtramp hvor myndighetene har forlangt og IKT-selskapene har gitt etter?

– Ikke sammenlignbart med det skjedde i for eksempel Egypt og andre regimer, men det har vært eksempler på utlevering av data som burde gått via en domstol først og at politiet har tolket kjennelse om beslag i noens eiendom til at de kunne pålegge bredbåndsaktører å blokkere nettsteder, svarer Waterhouse.

– Det pågår også en sak nå hvor Økokrim har tatt beslag i et domene, hvor vi mener de burde fått kjennelse fra domstolen først. Samtidig opplever vi at en del slike utfordringer handler vel så mye om ubevissthet og at det mangler etablert praksis, som et bevisst ønske om å omgå regler eller rettigheter.

Også Datatilsynet har stilt spørsmål om myndighetenes forhold til menneskerettigheter og personvern. I fjor sommer kritiserte direktør Bjørn Erik Thon Finansdepartementet for å ville gi Tolletaten mulighet til å lagre bilder av biler som krysser grenseovergangene, i hele seks måneder.