– Ikke glem SV, Jonas!

Innenriks

At Arbeiderpartiet flørter med KrF, er ikke nytt. Men tirsdag sa Ap-leder Jonas Gahr Støre at han snakker om mer enn en flørt:

« ... sosialdemokratiet og sentrum må finne sammen for å hindre at samfunnet blir preget av en sterk allianse mellom høyrepopulister og høyrefolk» sa Støre under en tale til Ap landsstyre tirsdag.

Her understrekte han at dette ikke var et uttrykk for et kortsiktig ønske om makt, men en «langsiktig overbevisning om at sosialdemokratiet og sentrum må finne sammen».

Det er ikke SV-leder Audun Lysbakken overbevist om. Han advarer mot en regjering av Ap og kun sentrumspartier, og mener den vil være for lik dagens Høyre/Frp-regjering.

– Du kan se for deg to alternativ etter høstens valg: Et sentrumsalternativ, med lite forandring, eller et nytt flertall som er avhengig av SV, som vil gi forandring. Det vil gi mye mer kraftfull politikk for å få ned forskjellene, som er vårt viktigste svar på den voksende høyrepopulismen. Venstresiden må tørre å være venstreside og stå for en politikk som kan gjøre noe med den voksende ulikheten som vi ser i land etter land gir grobunn for høyrepopulisme, sier SV-lederen til Dagsavisen.

Kommer ikke utenom

– Er det skuffende at Støre mener svaret for å demme opp for høyrepopulisme finnes i sentrum, ikke på venstresiden?

– Jeg er ikke overraska over at Ap vil skaffe seg flere samarbeidspartnere. Vårt mål er at vi får et valgresultat der de ikke kommer utenom oss. Det er smart for venstrevelgere å stemme på SV for da oppnår de to ting: Det er like effektivt å stemme på oss som på Ap for å bli kvitt den borgerlige regjeringen, samtidig sørger velgerne for å si fra om hvilken retning de vil at et nytt flertall skal gå. Hvis vi blir store nok så løser det spørsmålet, for da vil ikke Ap og sentrum ha flertall uten oss, sier Lysbakken.

Kjøttvekta rår

Lysbakken er klar på at Arbeiderpartiet aldri har gitt SV noe gratis.

– Det er kjøttvekta som rår. Det er opp til oss å skaffe oss makten som gjør at Ap ikke kommer uten om oss. Det er bare et spørsmål om hvor store vi blir. Nå har vi begynt å vokse, hvis vi fortsetter å vokse kan vi bli så store at det er vi som bestemmer dette. Da må Ap forholde seg til oss. Da er vi klar til å sette oss ned for å forhandle, sier Lysbakken.

– Er det viktig for SV å bli større enn KrF?

– Det er viktig for SV å bli større enn flest mulig. Målet vårt er at vi skal vokse så mye at et nytt flertall er avhengig av oss. Da har vi mulighet til å ha mye makt og ha en avgjørende stemme for hvilken regjering vi får. Det kan være en regjering vi sitter i eller har en samarbeidsavtale med, men vi ønsker å bestemme det selv. Den makten kan velgerne gi oss, sier SV-lederen.

Svakt program

Denne uka la Arbeiderpartiets programkomité fram partiets utkast til nytt partiprogram.

Lysbakken mener programutkastet illustrerer hvorfor Ap trenger et sterkt parti til venstre for dem.

– Aps program viser at uten en sterk venstreside som vil være venstreside, så får vi ikke politikken vi trenger for å skape mer rettferdig fordeling eller ny driv i klimapolitikken, sier Lysbakken og trekker fram noen eksempler: – Hvis du skal få gjort noe med økende ulikheter må du gå tøffere til verks i skattesystemet enn det Ap og sentrum er villig til i dag. Hvis du skal få gjort noe med fattigdom så må man være villig til å øke inntektene til de fattige familiene, det er det ingen tegn til i Aps program, sier Lysbakken.

– Er Aps program et frieri til sentrum?

– Nei, jeg føler det er et program som ikke er så forpliktende. Det er et forsiktig program. Skal vi få en forandringspolitikk må det komme igjennom at Ap samarbeider til venstre for seg, sier SV-lederen.