– Ikke farlig å reise til Sverige

I Sverige har 15 personer fått påvist meslingsmitte, og det er frykt for at tallet vil stige ytterligere. I går ble det rapportert om to nye tilfeller som skal undersøkes nærmere

– Alle er smittet i Göteborgsområdet og den store majoriteten er smittet i forbindelse med sykehusopphold, uttalte Peter Ulleryd, smittevernlege ved Västra Götelandsregionen til Göteborgs-Posten i går.

Meslinger er en svært smittsom sykdom som kan føre til alvorlige komplikasjoner og i verste fall død. Inkubasjonstida er 7 til 18 dager. På verdensbasis dør i underkant av 100.000 barn av meslinger hvert år. Det blir stadig rapportert om utbrudd i Europa, der mange tusen personer ble smittet i fjor. I Norge var det kun ett tilfelle i 2017.

Meslingutbruddet i Sverige har ført til at Oslo universitetssykehus har bedt sine ansatte om å vaksinere seg.

– Gi barna vaksine

Øystein Riise, overlege ved Folkehelseinstituttet, er ikke bekymret for at det vil komme et stort utbrudd i Norge.

– Så lenge det finnes meslinger der ute og folk reiser, kan vi få smitte her også, men det vil ikke bli noe stort utbrudd. Vi har høy oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet, og vi har hatt veldig få tilfeller de siste årene.

– Hvilke forholdsregler bør folk ta som skal reise til Göteborgs-området?

– Det viktigste er at alle barn følger barnevaksinasjonsprogrammet. Med mindre du aktivt skal besøke folk som ikke er vaksinert, er det ingen fare å reise til Sverige i dag, sier Riise.

Meslingvaksinen gis i dag til barn som er 15 måneder. Den kan også gis til mindre barn.

– Snakk med helsestasjon eller fastlege, er oppfordringen fra Riise til foreldre med små barn som skal reise til et område med utbrudd.

Ifølge Verdens helseorganisasjon kan meslingvaksine gis til barn helt ned til seks måneders alder. På spørsmål om norske leger kan gi vaksinen til så små barn, svarer Riise:

– Hos barn under ni måneder er det dokumentert manglende vaksinerespons. Vaksinen gir best beskyttelse hos barn over 12 måneder.

Vil ikke tvinge noen

NRK skrev nylig at andelen ungdommer som er fullvaksinert mot meslinger er langt lavere enn anbefalt i 74 norske kommuner. En rekke land i Europa har innført påbud om vaksine, men Riise mener det ikke er nødvendig i Norge.

– I Norge er vi i en gunstig situasjon. Strategien med frivillighet har vært en stor suksess og gitt høy vaksinasjonsdekning. Jeg tror på frivillighet og folkeopplysning.

Verdens helseorganisasjon mener 95 prosent av befolkningen bør være vaksinert med to doser for å hindre at viruset sprer seg. I Norge er i gjennomsnitt 95,9 prosent av toåringene vaksinert, mens snittet for 16-åringer er på 91,1 prosent.

Viktig med informasjon

Tone Fredsvik Gregers, førstelektor i biologi ved Universitetet i Oslo, tror heller ikke det er noen overhengende fare for utbrudd i Norge.

– Vaksinasjonsdekningen på landsbasis er god. Men vi har en del kommuner som ligger godt under den anbefalte grensen. Der kan det være en større risiko for utbrudd dersom det kommer folk som er smittet til disse stedene.

Hun har heller ingen tro på tvang som en løsning for å få flere til å vaksinere seg.

– Jeg er ikke for et obligatorisk vaksinasjonsprogram. Det viktige er å få ut god kunnskapsbasert informasjon som gjør folk i stand til å ta kloke valg. I dag er det ingen stor motstand mot denne vaksinen i Norge.

Hun er mer bekymret for det som skjer nedover i Europa.

– Utviklingen i Europa er langt mer skremmende. Der snakker vi om tusenvis av smittetilfeller. I 2017 ble i underkant av 8.000 personer smittet i Romania og nesten 5.000 i Italia. Utbruddene skjer i områder hvor det er lav vaksinasjonsdekning. Flyktningleirer er særlig utsatt.