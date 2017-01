– Ikke aktuelt å ta imot flere

Innenriks

Det har kommet henstillinger til regjeringen om å ta imot flere kvoteflyktninger etter at Donald Trump stengte grensen for mennesker fra sju utvalgte land.

– Etter rekordtilstrømmingen med over 31.000 asylsøkere i 2015 har vi mer enn nok med å integrere de som er kommet til Norge allerede. Vårt land er i verdenstoppen med å bidra både til humanitær bistand i nærområdene og ved å hente ut reelle flyktninger gjennom FN. Det er ikke aktuelt for Frp og regjeringen å øke denne kvoten. Det er en meget usikker internasjonal situasjon, og vi så sist hva som skjedde da man sendte ut signaler om å ta imot langt flere flyktninger. Det førte til at vi sprengte alle rekorder og fikk tre ganger så mange asylsøkere som i et normalår, sier Listhaug i en e-post til Dagsavisen.

I går på NRK åpnet Øyvind Halleraker (H), som er nestleder i utenrikskomiteen på Stortinget, for at Norge bør vurdere å ta imot flere kvoteflyktninger.

Men Høyre tilbakeviste raskt dette. I en pressemelding skriver Høyres parlamentariske leder Trond Helleland at Høyre står ved stortingsforliket om asyl- og flyktningpolitikken.

– Høyre har ikke til hensikt å endre dette forliket, presiserer han.

Heller ikke Ap er villig til å ta imot flere:

– Jeg er nok i utgangspunktet urolig for at Europa skal følge opp dette med å si at vi står klare hvis USA ikke tar sine forpliktelser. Det tror jeg i verste fall kan forsterke hans motstand mot å ta imot flyktninger, sier Anniken Huitfeldt til NRK.