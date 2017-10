I eller utenfor regjering? Venstre tar trolig valget før jul

Innenriks

Etter det NTB erfarer, blir avgjørelsen tatt før årsskiftet.

En mulig trepartiregjering er det store spørsmålet i norsk politikk for tiden. Fredag presenterte statsminister Erna Solberg (H) en ny regjeringskabal, lagt med færrest mulig endringer i påvente av at Venstre bestemmer seg for om de vil inn i regjering eller ei.

Saken sto høyt på dagsordenen på Venstres landskonferanse i helgen, men uten at det kom klare signaler fra toppledelsen.

– Venstres velgere forventer noe mer for å støtte en statsminister enn å bare få den statsministeren, var det nærmeste Venstre-leder Trine Skei Grande kom i sin tale til landsstyret.

KrF på glid?

Tidligere samarbeidspartner KrF har allerede takket nei til både ministerposter og samarbeidsavtale med regjeringen. Men nå åpner partileder Knut Arild Hareide døra ørlite på gløtt.

– Venstres endelige beslutning vil kunne påvirke våre drøftelser i KrF, sier han til VG.

Innad er partiet splittet i spørsmålet. Flere fylkesledere sier til NRK at de er svært kritiske til et regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet.

Selv mener Grande det ikke er grunn til å holde seg så mye for nesa ved tanken på et Frp-samarbeid som for fire år siden, og peker på at de fire borgerlige partiene har fått til mye i fellesskap.

– Vi har i dag et annet erfaringsgrunnlag for samarbeid, sier hun til NTB, men understreker samtidig at det er for tidlig å konkludere med noe som helst.

Andre mener partiet bør gå i regjering for å få mer gjennomslag.

For tiden jobber partienes nestledere med å sammenligne partiprogrammene og se etter likheter og ulikheter. Dernest skal sonderingene starte, opplyser Grande til NTB.

Det er etter det NTB kjenner til hun selv som skal forhandle med regjeringspartiene, mens Venstres stortingsgruppe skal ta den endelige beslutningen. Arbeidet skjer parallelt med budsjettbehandlingen i Stortinget.

– Det er sikkert mange vanskelige enkeltsaker, men for oss er det viktigste å få gjort noe på de tre store feltene skole, bedriftspolitikk og klima og miljø, sier Grande.

Samtidig er de tre partiene allerede enige på viktige områder, som Nasjonal transportplan (NTP) som ble vedtatt i juni i år.

LoVeSe øverst

Søndag vedtok Venstres landsstyre å gå inn for å lovfeste retten til kvalifiserte lærere.

Når det gjelder klima og miljø, står fortsatt vern av Lofoten, Senja og Vesterålen øverst på Venstres kravliste.

Sammen med Kristelig Folkeparti har Venstre allerede vunnet kampen om vern av Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring én gang. Spørsmålet nå kan bli om de greier det en gang til.

Både Høyre og Frp er ivrige etter å få på plass en konsekvensutredning i Lofoten.

Utstrakt hånd

Også Frp hadde landsstyremøte i helgen. I sin tale rakte Frp-leder Siv Jensen en utstrakt hånd til Venstre gjennom å vektlegge typiske Venstre-saker som redusert barnehagebetaling for fattige familier og gratis kjernetid i barnehagen.

For ti år siden sa Frp nei til gratis kjernetid i innvandrerdominerte bydeler i Oslo.

Samtidig understreker Jensen at det er viktig å få et tydelig Frp-stempel på fire områder i en eventuell ny regjeringsplattform: Streng asylpolitikk, større statlig ansvar i eldreomsorgen, opprettholde tempoet i bygging av vei og infrastruktur, samt skatter og avgifter.

Venstre har allerede gjort det klart at de ikke vil være med på Frps foreslåtte innstramminger i asylpolitikken.

Frykter ikke utvanning

Samtidig sier Frp-nestleder Per Sandberg til NTB at han overhodet ikke frykter at et tettere samarbeid med Venstre vil utvanne Frps egen politikk.

– Det er helt opp til oss selv, sier han til NTB.

– Nå har vi stått fire år i regjering, og vi står stødigere enn noensinne, sier Sandberg.