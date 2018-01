Hunder i ulveområder må kle på seg

Innenriks

Det går fram av søknadene fra kommuner som har fått penger fra den nye statlige støtteordningen for kommuner med ulverevir. Formålet med ordningen er å bidra til konfliktdemping i kommuner som har ulv innenfor sine grenser.

Dagsavisen omtalte denne ordningen fredag. Der gikk det fram at av 26 kommuner som kunne søke om støtte, er det flere som har unnlatt å søke eller også til og med nektet å motta penger fra ordningen.

Samtidig er det slik at 13 av kommunene har mottatt i alt 18,2 millioner kroner som skal brukes på tiltak som er ment å være konfliktdempende.

Rovviltgjerder

Flere av disse kommunene opplyser til Dagsavisen at de ennå ikke har bestemt seg for hvordan pengene helt konkret skal brukes, men søknadene de har sendt Miljødirektoratet gir en pekepinn om deres planer.

Både Aurskog-Høland og Våler i Hedmark nevner støtte til beskyttelsesvester for hunder.

Aurskog-Høland omtaler også supplerende støtte til rovviltgjerder for både småfe og storfe.

Også Våler som vil samarbeide med Åsnes, mener «rovdyrsikre gjerder» er et fornuftig tiltak.

Enebakk foreslår å bruke penger på å etablere fellesbeite, mens Våler vil tilrettelegge for beite på innmark og bygdenære utmarksområder.

Enebakk nevner også informasjon til skoleelever og foreldre, samt «konfliktdempende tiltak på sosiale medier».

Skiptvet, Hobøl, Spydeberg og Våler i Østfold, foreslår i fellesskap å bruke penger på blant annet skoleturer for ungdomsskoleelever, faktabrosjyre om rovdyr og informasjonsbrosjyre om rovdyrangrep.

Elverum mener «gjerdehold, nydyrking, merking, radioklaver og utstyr til å beskytte hund» kan være aktuelle tiltak «som hushold og jaktinteresser» kan få støtte til.

Ordfører Erik Hanstad (H) i Elverum, påpeker at ingen tiltak er gjennomført ennå.

Spent på søkerne

– Vi vil nå utarbeide nødvendige retningslinjer og invitere næringsorganisasjoner, grunneiere, husdyrholdere, jegere og andre grupper til å søke om bidrag. Det rent praktiske rundt dette er ennå ikke avklart, men vil bli tatt under behandling snarest mulig, sier Hanstad.

– Hva slags effekt tror du disse tiltakene kan få?

– Det er selvfølgelig vanskelig å svare på, og vi er også spent på hvor mange som vil søke. Vi har jo hørt at det har blitt brukt ord som Judas-penger eller at man ikke vil la seg kjøpe. Vi ser helt annerledes på det og mener at denne ordningen kan bidra til at det kan gjøres noen lokale forbedringer med avbøtende tiltak, svarer Hanstad.

– Dette er fra vår side heller ingen aksept for de belastningene vi har ved å være en del av Ulvesonen. Vi har ved ulike anledninger gitt tydelig uttrykk for at vi ikke er tilfreds med dagens rovdyrpolitikk, tilføyer han.