– Huitfeldt forlangte endringer i #metoo-opprop

Anniken Huitfeldt har i flere intervjuer beklaget at hun ikke fikk være med på Oslo Aps #metoo-opprop. Men etter det VG erfarer, var lederen i Aps kvinnenettverk kun interessert i å støtte oppropet hvis det ble gjort flere endringer i teksten som fulgte oppropet.

Huitfeldts krav var ifølge VG at referanser til «maktkamp» ble fjernet fra teksten. Dette til tross for at det mest sentrale poenget i hele oppropet nettopp var å ta avstand fra koblingen mellom varsling av seksuell trakassering og maktkamp i Ap. Huitfeldt var selv den første i partiet som problematiserte at varsler om seksuell trakassering kunne misbrukes i interne maktkamper.

Det gjorde hun for tre uker siden i et innlegg hun holdt i Aps stortingsgruppe og som hun også skrev om på sin egen Facebook-side. VG skriver at Anniken Huitfeldt ikke har besvart avisens henvendelser om denne saken.

