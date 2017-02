Hjelper ikke KrF

Innenriks

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, er nemlig ikke interessert å hjelpe KrF i valgkampen på samme måte som de har hjulpet SV, Ap og Sp ved tidligere valg.

Ap-leder Jonas Gahr Støre gjentok denne uka at han ønsker å samarbeide med sentrum i norsk politikk etter valget til høsten.

«Vår utstrakte hånd til sentrum i norsk politikk er ikke et kortsiktig ønske om makt etter valget i 2017. Den utstrakte hånden er uttrykk for en langsiktig overbevisning om at sosialdemokratiet og sentrum må finne sammen», sa Støre til landsstyret i Arbeiderpartiet denne uka.

Valgkampstøtte

Ved de siste stortingsvalgene har Fellesforbundet vært en viktig støttespiller for de rødgrønne partiene, og i 2013 bidro de med til sammen 2 millioner kroner i valgkampkassene til de rødgrønne partiene.

Men KrF kan ikke vente seg noe som helst økonomisk støtte fra det store forbundet.

– KrF er ikke et parti som vi deler verdigrunnlag med, slår forbundsleder Jørn Eggum fast, og legger til:

– Jeg kan først og fremst snakke for meg selv, fordi vi har ikke hatt noen prosess rundt dette i administrasjonen, men vi sier på landsmøtet vårt at vi er tjent med å ha et flertall på Stortinget som utgår av andre partier enn de som styrer i dag. Hvis et stortingsvalg skulle gi et resultat der de rødgrønne, som vi var godt fornøyd med, må søke politisk støtte inn mot sentrum og alliere seg med Kristelig Folkeparti, vel, så må Stortinget finne ut av det.

Verdispørsmål

Det er særlig i verdispørsmål Fellesforbundet og KrF står langt unna hverandre.

– Når det gjelder oss som organisasjon og meg som leder av Fellesforbundet, så kommer jeg fra Vestlandet. Jeg har sett hvordan KrF har oppført seg langs hele bibelbeltet som er omegnskommunene mine og hvordan de behandler homofile og unge jenter som blir gravide. Det verdigrunnlaget står så langt vekk fra meg som det er mulig å komme, fastslår Jørn Eggum.

