Hjelp foran straff

Innenriks

Dagsavisen.no kunne søndag melde at Kristelig Folkepartis landsmøte i slutten av april skal stemme over et tilleggsforslag om at rusavhengige bør få helsehjelp fremfor bøter og fengsel.

Bedring foran bøter

Det er Mats Skaar fra Buskerud KrF som står bak forslaget. Han mener partiet bør la seg inspirere av den såkalte Portugal-modellen. Her blir de som blir tatt for å ruse seg, bedt om å møte i en nemnd. Dersom de ikke møter opp i nemnda over lengre tid, risikerer de derimot straff likevel.

– Tenk deg en heroinmisbruker i Oslo som kun har ett ønske i livet: Å komme seg ut av rusavhengighet. Skal vi da møte ham med bøter som han ikke kan betale, som så samles opp til fengselsstraff? Det er ikke veien å gå, sier Skaar til Dagsavisen.

I forslaget til Skaar er dette formulert slik at KrF vil «...se på mulighetene for alternativ til straff for rusavhengige.»

– Ikke legalisere

Helsepolitisk talsperson og nestleder i KrF, Olaug Bollestad, vil ikke gå inn for Portugal-modellen.

– KrF vil at vi skal øke bruken av alternative straffereaksjoner for dem som blir tatt for narkotikabruk. Det er dét programforslaget vårt legger opp til.

KrF vil altså styrke dagens ordning: Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND). Her vil rusavhengige kunne sone straffen sin i frihet med et eget tilrettelagt program. Det kan være rusbehandling, men også utdanning eller psykisk helsehjelp. Dette skjer da under tett kontroll av domstolen.

Bollestad tror ikke landsmøtet vil legalisere kjøp og salg av narkotika, men at KrF vil gi bedre helsehjelp og praktisk hjelp for en ny start på livet.

– Det som har gått gjennom fylkeslagene og landsstyret er et forslag om å øke bruken av alternativer til fengselsstraff.