Innenriks

Huitfeldt har jobbet tett med mektige menn i norsk toppolitikk i 20 år og er nå leder av Aps kvinnenettverk. Hun forteller til TV 2 at #metoo-kampanjen har endret synet hennes på hva unge jenter i politikken egentlig har blitt utsatt for.

– Det vi tidligere kalte hersketeknikk, det ser vi nå var seksuell trakassering, og det har jeg opplevd selv også, sier Huitfeldt.

– Jeg har opplevd at under en politisk diskusjon, så tok en deltaker hånden sin opp under genseren min mens jeg argumenterte. Den gang tenkte jeg at dette var en beinhard hersketeknikk som jeg må stå opp mot, men i dag vil jeg si at dette var seksuell trakassering, legger hun til.

Huitfeldt sier at hun har vært helt på linje med tidligere partileder Jens Stoltenberg og dagens Ap-leder Jonas Gahr Støre når det gjelder hvordan varsler-saker skal håndteres. Lederen for kvinnenettverket vil imidlertid ikke kommentere varslene mot nestleder Trond Giske og heller ikke om hun personlig har tatt imot alvorlige varsler om seksuell trakassering.

(NTB)

Ap-ordfører vil ha ekstraordinært landsmøte

Aftenposten har kontaktet 175 Ap-ordførere om situasjonen i partiet. Hitra-ordfører Ole Haugen er blant 22 ordførere som har svart. Han mener det er klokt av Trond Giske å tre tilbake som nestleder inntil videre, men er samtidig sterkt kritisk til Hadia Tajiks opptreden.

Ifølge Haugen bør det kalles inn til ekstraordinært landsmøte.

– Ja, jeg synes vi har en nestleder nummer to som det også er grunn til å stille spørsmål ved. Jeg synes Hadia Tajik har brutt en viktig regel om ikke å trå på en som ligger nede, sier han.

Haugen viser spesielt til Facebook-posten hennes fra 22. desember, der hun skriver: «For meg var varslene rystende lesning, både som menneske, nestleder og jurist».

– Jeg skjønner at hun bruker «menneske» og «nestleder». Men at hun hengte på «jurist» synes jeg er usmakelig. Hun opphøyer seg selv til å være noe mer enn oss andre, sier Haugen.

Hadia Tajik opplyser til NTB via sin rådgiver Snorre Wikstrøm at hun ikke har noen kommentarer til Haugens uttalelser.

(NTB)