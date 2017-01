Her merker slaget fra Arne Myrdal historiker Lars Borgersrud for livet

Innenriks



Lørdagens portrett med historiker Lars Borgersrud er blant helgens aller mest leste saker på dagsavisen.no. I portrettet forteller han om sitt virke som historiker, men også om sin tid som ml-er og som politisk aktivist.

En av episodene som fremheves er møtet med stifteren av Folkebevegelsen mot innvandring, Arne Myrdal.

– Jeg har et hakk i hodet som ikke gror – et minne om Arne Myrdal, sier Borgersrud i portrettet.

I videoen over, ganske nøyaktig tre minutter uti, kan du se slaget med en stokk eller en slags batong, som treffer Borgersrud i hodet med stor kraft.

Sammenstøtet skjedde under det berømte Fevik-slaget i Grimstad kommune i april 1990, da Arne Myrdal og hans gjeng av innvandringsmotstandere barket sammen med antrasister fra rundt Blitz-miljøet.

Før Borgersrud blir truffet, ser man, på videoen, at han går opp til Myrdal og spør ham om han er edru.

Sammen med andre demonstranter hadde Borgersrud dratt til Fevik da Folkebevegelsen mot innvandring skulle holde sitt landsmøte. Arne Myrdal og hans menn sto klare med køller da bussen med demonstrantene ankom sørlandsbygda. Da demonstrantene forsøkte å holde en appell ga Myrdal ordre om at de skulle tas. Det endte altså med at Borgersrud ble fysisk merket for livet.

– Vi klarte å forhindre at nazimiljøet i en ganske utilfreds og nedslitt bydel fikk slå rot. Vi hadde noen svære demonstrasjoner og bygde en sterk allianse med kjerka, idretten og skolene. Det skulle ikke være nazister eller rasister i våre gater, forteller Lars Borgersrud om tida som antrasistisk aktvist.

Arne Myrdal døde i 2007, 71 år gammel.