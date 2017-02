Hen-forslag kritisert av Ap-politiker

Innenriks

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Irene Johansen, mener forslaget om en ny kjønnskategori er altfor uklart utformet.

– Det er ikke definert klare kriterier for hva dette «hen»-kjønnet skal være. Hva er da poenget med å skrive dette i programmet vårt? Jeg har heller ikke hørt noen spesifikke krav om dette tredje kjønnet, sier Johansen, som sitter på Stortinget for Østfold.

Flere valg i passet

Med en tredje kjønnskategori, vil man ikke lenger trenge å definere seg selv som kvinne eller mann i passet, har AUFs leder Mani Hussaini eksemplifisert om bakgrunnen for forslaget.

Johansen mener uansett at programkomiteen har en jobb å gjøre med å klargjøre standpunktet.

– Jeg kjenner jeg er både overrasket og provosert over at de ikke klarer å fortelle hva dette «hen» skal være. Det er uheldig for debatten, sier Johansen.

– Møtes med respekt

Nestleder i KrF, Olaug Bollestad, er positiv til å utrede en tredje kjønnskategori.

– Vi vet at det er personer som har en uklar kjønnsidentitet. Det skal vi ta på alvor og de skal møtes med respekt. Så er det et spørsmål om kjønnet er uklart på grunn av en følelse eller biologi. Her mener jeg det er viktig å få en grundig utredning før vi konkluderer om et tredje juridisk kjønn. At Arbeiderpartiet vil ha det, tenker jeg er bra, sier Bollestad.

I Sverige er det kjønnsnøytrale «hen» blitt temmelig utbredt, og en tredje kjønnskategori er også innført i Danmark, skriver NRK. MDG, Venstre og SV har tidligere stemt for dette i Stortinget, da stemte Ap mot.

