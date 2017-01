Helgesen fikk ulverefs i Stortinget

Innenriks

– Når man rikker for mye ved ulveforliket, slik vi mener regjeringen har gjort med sin forståelse av loven, blir det uro. Vi var enige om at konfliktnivået skulle dempes. Der er vi ikke, og det bærer regjeringen et stort ansvar for, sa Hans Olav Syversen (KrF).

Stortinget debatterte tirsdag Helgesens redegjørelse til Stortinget 17. januar. Han forsvarte da sin beslutning om kun å tillate felling av et fåtall av ulvene som de lokale rovviltnemndene hadde tillatelse til.

Arbeiderpartiets Terje Aasland mener regjeringen «parkerte Stortingets vilje».

– Jeg finner lite i redegjørelsen som bærer preg av en iboende vilje til å gjennomføre vedtaket Stortinget fattet i juni, sa han.

Marit Arnstad (Sp) gikk langt i å antyde manglende tillit til Helgesen:

– Vi står overfor en statsråd som ikke følger opp et stortingsvedtak og ikke tok seg bryet med å informere om det, sa hun.

Hun mener Helgesen tidlig i fjor høst burde ha informert Stortinget at det ville bli vanskelig å følge opp ulveforliket.

– Etter en slik oppførsel må en spørre seg om en kan ha tillit til regjeringens evne til å følge opp Stortingets vedtak, fortsatte hun, og la til at regjeringens oppfølging videre vil være avgjørende. (NTB)