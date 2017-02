Hastverk i hullet

Innenriks

I dag er fartsgrensen så høy som 110 kilometer i timen i enkelte tunneler, som i nordgående løp på Eidsvolltunnelen.

En del bilister kjører vesentlig raskere enn det. Et eksempel er Frøyatunnelen, hvor det er blitt målt hastigheter opp til 177 kilometer i timen i en 80-sone.

Også i år har det vært kollisjoner og andre ulykker i tunneler. Som Dagsavisen skrev 1. februar, er det dessuten i gjennomsnitt 24 branner og 14 branntilløp i veitunnelene hvert år.

Etter flere alvorlige hendelser med branner i Oslofjordtunnelen, ble fartsgrensen i tunnelen redusert fra 80 til 70 kilometer i timen.

Reduserer risikoen

– Vi ser at sannsynligheten for å få brann i store kjøretøy kan bli mindre dersom inngangshastigheten settes lavere ved undersjøiske tunneler, forklarer sjefingeniør Arild Petter Søvik i Vegdirektoratet.

Likevel har ikke Vegdirektoratet noen planer om mer omfattende reduksjoner av fartsgrensene i tunnelene.

– Det er ikke spesielle fartsgrenser for tunneler, men av og til brukes hastighetsreduserende tiltak for å bedre risikobildet i tunnelen. Vi har ikke vurdert en generell hastighetsreduksjon i veitunneler, sier Søvik.

I tillegg til mer enn de 1.140 veitunnelene som allerede finnes i Norge, er over 50 nye under bygging. Den lengste av disse, Ryfylketunnelen, blir på 14.300 meter.

Seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk, påpeker at ulykker i tunneler kan få langt mer alvorlige konsekvenser enn ulykker som skjer i åpent terreng.

– Jeg tenker selv på dette når jeg kjører på E18 på Sørlandet og fortsetter i 110 kilometer i timen inn i tunnelen, hvor du vil treffe fjellveggen eller andre biler hvis ulykken er ute, sier Johansen.

Samtidig påpeker han at tunnelbranner er potensielle katastrofer.

– Og det er fare for bilbrann ved kollisjon, fortsetter Johansen.

Spania og Portugal

– Bør fartsgrensene i tunnelene reduseres?

– Vi vet at i andre land, som Portugal og Spania, gjøres dette konsekvent ved store trafikkmengder, ved hjelp av variable skilt. Kanskje burde også vi for eksempel ha vurdert en reduksjon til 90 kilometer i timen i tunneler med fartsgrense 110 kilometer i timen. Samtidig vet vi jo at det er de som kjører vesentlig raskere enn fartsgrensene, så for å få ned fartsnivået i tunnelene, må nok også andre tiltak til.

Johansen nevner i den sammenheng blant annet strekningsmålinger av hastigheten ved hjelp av to fotobokser.

– Dette tar 50 prosent av dødsulykkene, påpeker han.

Likevel er det gjerne bare én fotoboks i en rekke tunneler.

Johansen skulle også gjerne ha sett at flere av de nye tunnelene hadde fått doble løp for å eliminere risikoen for møteulykker.