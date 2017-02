Hareide: Vil ikke ha et tredje kjønn

Innenriks

På sin Facebook-side utdyper Hareide sitt syn på saken:

«Det er ikke aktuelt for KrF å støtte en innføring av et tredje kjønn. Kjønnskategoriene mann og kvinne er grunnleggende for både familie og samfunn. Det er viktig å fastholde de to kjønnene som likeverdige og likestilte, men like fullt forskjellige. Å bestrebe kjønnsnøytralitet tror vi er en skivebom og en undergraving av faktiske og fysiske realiteter.»

Det var NRK som først meldte at KrF har tatt et klart standpunkt i saken.

Tidligere denne uka uttalte nestleder i KrF, Olaug Bollestad, til Dagsavisen at hun var positiv til å utrede en tredje kjønnskategori.

– Vi vet at det er personer som har en uklar kjønnsidentitet. Det skal vi ta på alvor og de skal møtes med respekt. Så er det et spørsmål om kjønnet er uklart på grunn av en følelse eller biologi. Her mener jeg det er viktig å få en grundig utredning før vi konkluderer om et tredje juridisk kjønn. At Arbeiderpartiet vil ha det, tenker jeg er bra.

Uenighet i Ap

Ap åpnet for å innføre en tredje kjønnskategori da partiet la fram sitt program på mandag. Fra før har Venstre, SV og MDG vært positive til å innføre hen.

Senterpartiet har derimot vært klare på at det ikke er aktuelt.

Det har også vært uenighet innad i Arbeiderpartiet.

Stortingsrepresentant for Ap, Irene Johansen, mener forslaget om en ny kjønnskategori er altfor uklart utformet.

– Det er ikke definert klare kriterier for hva dette «hen»-kjønnet skal være. Hva er da poenget med å skrive dette i programmet vårt? Jeg har heller ikke hørt noen spesifikke krav om dette tredje kjønnet, uttalte Johansen til Dagsavisen.