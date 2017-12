Giske på Dagsrevyen: - Tilliten svekket

Innenriks

- En sånn situasjon svekker tilliten til meg. Det er jeg lei for. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å gjenreise den tilliten, sa Trond Giske, da han stilte i Dagsrevyens studio i kveld for å snakke om den siste tidens varsler om upassende oppførsel fra Giske.

Tidligere i dag var Giske i møte med partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng der temaet var nye varsler fra unge kvinner om upassende og ubehagelig oppførsel fra Trond Giske.

- Jeg kjente ikke til alle sakene de tok opp med meg. Men jeg husker situasjonene som ble beskrevet, sa Giske til NRK.

Han gjentok beklagelsen sendt ut som pressemelding fra Arbeiderpartiet tidligere i kveld, og understreket:

- Jeg har formidlet min beklagelse til disse kvinnene via partiet. Jeg har sagt meg villig til å ta direkte kontakt om ønskelig.

På spørsmål om varslingssakene mot Giske har skadet partiet, svarte han:

- Jeg er redd for at disse oppslagene har skadet partiet. Det er jeg kjempelei meg for. Jeg skulle ønske mye var ugjort.

VG: Ubehagelig mot servitør

I ettermiddag skrev VG at faren til en ung kvinne som var servitør på FAFOs årlige sommerfest, denne uken tok uken kontakt med Aps partileder Jonas Gahr Støre. Etter FAFOs sommerfest i 2012, hevdet kvinnen som da var 21 at Trond Giske prøvde å få henne med hjem, og sendte henne tekstmeldinger om natten, uten at hun hadde oppgitt sitt telefonnummer. Kvinnen sier til VG at hun opplevde dette som «rart og ubehagelig».

«Jeg tar på alvor at jeg har opptrådt på en måte som har vært belastende. Det beklager jeg», kommenterte Giske i tekstmelding til VG.

