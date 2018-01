Gikk i rette med Trond Giskes angrep på varslerne

Innenriks

Av David Stenerud, John Trygve Tollefsen, Bjørn S. Kristiansen og Sofie Prestegård

To Ap-topper under press, partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng, møtte et stort presseoppbud i ettermiddag. Fire timer tidligere hadde de to møtt resten av partiets sentralstyre for å diskutere håndteringen av varslingssakene mot nestleder Trond Giske – som på ubestemt tid ikke skal fungere som nestleder.

På spørsmål fra Dagsavisen om hvor lenge Ap kan gå uten den fratrette nestlederen, svarte Støre:

– Han er fritatt på ubestemt tid. Da er det et åpent spørsmål. I prinsippet fram til landsmøtet i 2019, vi har et mandat fram til da.

Han indikerte samtidig at han trolig konkluderer innen «kort tid». Han var klar på at sentralstyret stilte seg bak ledelsens håndtering av saken så langt.

Skal undersøke

Støre sa også at han tror på varslerne som sier de har opplevd seksuell trakassering, og at det er opp til Giske å motbevise anklagene. Han skal nå få komme med sin versjon. Partiet skal også gjøre egne undersøkelser i tråd med retningslinjene til partiet.

– Vi har hatt null toleranse for seksuell trakassering i vårt parti siden 2001, sier Støre.

Støre sa også at når tida for å konkludere om Giske kan fortsette som nestleder så er det opp til ham som partileder.

– Det er det jeg som avgjør. Jeg er sjefen. Og jeg tar den beslutningen.

Giske på sidelinja

Opptakten til tirsdagens ekstraordinære sentral­­styremøte var dramatisk:

Giske gikk mandag til voldsomt angrep på varslere som har gått til partiet med historier om ham.

«Det er kommet flere grunnløse og falske varsler med påstander og beskrivelser jeg på det sterkeste bestrider», heter det i den nevnte Facebook-posten på Giskes side.

Det kritiserte Støre på dagens pressekonferanse:

– Ingen av varslene er å anse som falske. Og jeg vil legge til: Jeg tar avstand fra en slik ordbruk, sa Støre.

Han brukte også anledningen til å rose de som hadde varslet.

– Jeg beundrer de jentene som har hatt mot til å varsle.

Det var mandag kveld Ap sendte ut en pressemelding som opplyste om at Giske «fritas fra vervet som nestleder på ubestemt tid».

Giske framholder det som sin egen beslutning – Støre sier imidlertid at det var han som ba Giske tre tilbake.

– Det var jeg som rådet ham til å fratre som nestleder, sier Støre.

Giske har altså en annen versjon.

På sin Facebook-side skrev han mandag at han hadde «meddelt partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng at slik situasjonen er, ser jeg det som umulig å utøve oppgavene som nestleder i Arbeiderpartiet på en god måte. I samråd med partilederen har jeg derfor kommet til at jeg vil tre tilbake fra denne oppgaven på ubestemt tid».

Dramatisk

Dagens sentralstyremøte ble også dramatisk. Aps advokat bisto i møtet. Trond Giske var ikke til stede.

På forhånd hadde Støre sagt de vel 20 medlemmene i sentralstyret ikke ville bli forelagt en gjennomgang av de mange varslingssakene mot Giske.

Men partiets andre nestleder, Hadia Tajik, tok saken i egne hender og leste ifølge VG opp to av varslene som hun er gjort kjent med. Hun gjorde dette på oppfordring fra varslerne, for å gi sentralstyret innsyn i hva sakene dreier seg om, og for å kunne ta stilling til Giskes framtid i Ap-ledelsen.

– Hun hadde fått tillatelse fra varslerne om det, og da er det forsåvidt greit, sier Støre.

Tajik har tidligere gitt klart uttrykk for hvordan hun ser på varslene mot kollegaen i Ap-ledelsen.

Rett før jul fortalte hun at hun var blitt kontaktet av to som allerede hadde varslet partiet, men som ville at også hun skulle kjenne til deres historier. «For meg var varslene rystende lesning, både som menneske, nestleder og jurist», skrev Ap-nestlederen på sin egen side på Facebook.

Dagsavisen har tatt kontakt med Trond Giske som ikke har besvart henvendelsen.

