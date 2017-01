Garanterer bedre politi

Innenriks

I alt 126 lensmannskontor legges ned og sju opprettes slik at 221 gjenstår, ifølge den siste kuttlista i politireformen.

Blant de argeste kritikerne av reformen er Senterpartiet. Nå går justisminister Per-Willy Amundsen i strupen på partiet, som han mener bidrar til å gjøre folk utrygge.

– Fremstillingen deres av reformen tror jeg reelt skaper utrygghet i distriktene. De fremstiller det nærmest som at distriktene skal være uten polititjeneste, og det er med respekt å melde direkte tøv. Det er feil, sier Amundsen til Dagsavisen.

Sheriffkontor

Han mener Sps politikk er en kamp for «kontorpolitiet».

– Hadde Sp fått det som de vil, hadde vi ikke hatt virkemidler for å bekjempe barneporno, for å bekjempe overgrep mot barn på nettet. Det er en ny type kriminalitet som har vokst fram som krever kompetanse og miljøer som kan bekjempe dette. Senterpartiet med sine lokale sheriffkontor med åpningstid fra klokka 10.00 til 14.00 har ikke forutsetningen og virkemidlene for å bekjempe den type kriminalitet, sier statsråden.

Han understreker at vi i dag står overfor et annet kriminalitetsbilde enn for noen få år siden, og at det er behov for å skape fagmiljøer og samle kompetanse for å bekjempe denne typen kriminalitet, med Dark Room-operasjonen som eksempel.

– Kan du garantere at de områdene som mister sine lensmannskontorer får et like godt polititjenestetilbud?

– Ja.

– Bedre?

– Ja. Vi gjør ikke dette for å sentralisere eller spare ressurser. Tvert imot bruker vi langt mer penger på politiet i dag enn tidligere regjeringer.

– Med den økte ressursbruken og bedre innretning av ressursene, vil det bli et bedre politi om du bor i Oslo eller Berlevåg, legger statsråden til.

Alvorlig bakteppe

Bakteppet for reformen er 22. juli-kommisjonens knusende kritikk av politiet etter terroraksjonen i 2011. En hovedkritikk der var mangelen på samarbeid mellom politiet og Forsvaret.

Riksrevisjonen pekte i sin kritiske rapport i oktober i fjor på at politireformen muligens har stjålet oppmerksomhet fra arbeidet med å styrke samarbeidet mellom forsvar og politi. Til dette svarer Amundsen:

– Kritikk som kommer fra Riksrevisjonen tar vi ytterst alvorlig. Det er ikke en ønsket situasjon å bli kritisert. Vi tar det til etterretning og ivaretar de problemstillingene som ble påvist. Det kommer vi til å gjøre i tida som kommer. Så vil jeg svare mer utfyllende til kontroll- og konstitusjonskomiteen 23. januar, av respekt for Stortinget.

«Nærpolitireformen» ble vedtatt av Stortinget i juni 2015.

I januar i fjor ble 27 politidistrikter kuttet til 12 som en følge av politireformen.

Arbeidsgrupper i de 12 nye politidistriktene foreslo i oktober å kutte til sammen 160 av dagens 340 lensmannskontor og politistasjoner, noe som brøt med Stortingets krav om at Norge skal ha minst 210 tjenestesteder.

Etter opphetede lokale høringsrunder mange steder ble kuttene redusert til 130 før jul i fjor. I tillegg foreslås det å opprette sju helt nye politistasjoner. Det gir totalt 217 tjenestesteder.

I den siste runden i Politidirektoratet er det bestemt at fire planlagt nedlagte lensmannskontorer likevel skal videreføres. I alt 126 av politiets tjenestesteder legges ned, og sju nye opprettes. Norge vil dermed stå igjen med 221 tjenestesteder, ifølge den endelige kuttlista i «nærpolitireformen».

Endringsforslagene bygger blant annet på en politianalyse i 2013 om hvordan politiet bør organiseres i framtida.

Analysen ble bestilt etter den krasse kritikken av politiet i 22. juli-kommisjonens rapport.

Vedum: – Uverdig av Vedum

Justisminister Per-Willy Amundsens kritikk møtes med hoderisting i Sp.

– Det er uverdig av statsråden å sette svake grupper opp mot hverandre slik han her gjør. Det er ingen som er imot at Kripos avdekker barnepornografi. Vi har selvfølgelig fått med oss at internett finnes, og vil sette alle midler til disposisjon for å bekjempe denne typen kriminalitet, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Når det gjelder politireformen er Sps hovedanliggende å kjempe for et nærpoliti som kan jobbe forebyggende.

– Vi tror det er effektivt politiarbeid å ha politiet nært der folk bor, som kjenner den sårbare ungdommen og som kan gå inn tidlig med minst mulig maktbruk. Den nærheten skaper tillit. Derfor mener jeg det blir så feil av Frp å latterliggjøre dette ved å si vi kun snakker om et kontor, sier han.