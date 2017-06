Går i veien igjen

Innenriks

Det varsler Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) etter aksjonen mot byggingen av en snaut to kilometer lang skogsbilvei på Krokskogen innenfor Sørkedalen og Lommedalen i Marka.

– Vi kommer til å intensivere aksjonene for å få stanset anleggsmaskinene på nytt og flere ganger, til det foreligger en avgjørelse fra Sivilombudsmannen, sier Gjermund Andersen, styreleder i NOA.

Det var tirsdag morgen at åtte aksjonister fra NOA møtte opp for å stanse anleggsmaskinene. Arbeiderne på stedet avbrøt arbeidet uten noen form for konfrontasjon med NOA, får Dagsavisen opplyst.

– Sivil ulydighet

– Var det en lovlig aksjon?

– Det er ikke forbudt å gå tur, og heller ikke å oppholde seg et sted så lenge ikke politiet kommer og ber oss om å fjerne oss, svarer Andersen.

– Hva hvis politiet hadde kommet?

– Det er noen av oss som er villig til sivil ulydighet i denne saken.

– Hvor vanlig er det at NOA aksjonerer på denne måten?

– Det har ikke skjedd på 30 år, men så har det heller ikke vært en tilsvarende veibygging i Marka.

Dagsavisen omtalte konflikten mellom NOA og byggherren for skogsbilveien, Løvenskiold Skog, første gang 26. mai.

Da ble det påpekt at endelig tillatelse til utbyggingen ble gitt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 16. desember i fjor, og av Fylkesmannen i Buskerud 5. mai i år. I samme artikkel forklarte Gjermund Andersen hvorfor NOA ikke aksepterte Fylkesmannens avgjørelse.

– Fylkesmannen mener det ikke er nødvendig med noen egen saksbehandling etter Markaloven. Det er vi uenige med Fylkesmannen i, sa Andersen.

NOAs frykter at den skogsbilveien skal kunne bane vei for flere skogsbilveier i Marka, som er et populært turområde for mange.

– Urimelig lang tid

NOA setter nå sin lit til at Sivilombudsmannen gir dem medhold i at saken skal behandles etter Markaloven.

– Vi forventet stans i byggingen av veien inntil Sivilombudsmannen hadde vurdert Fylkesmannens vedtak, sier Andersen.

I stedet kunne han observere en veitrase bygd opp med store mengder grov pukk og også graving i myra, under aksjonen tirsdag.

NOA meldte saken inn for Sivilombudsmannen i mars, men fikk denne uka beskjed om at det likevel kan drøye til over sommeren før saken er ferdigbehandlet der.

– Det er litt skuffende. Det har allerede gått urimelig lang tid, mener Andersen.

– Vi er overasket over demonstrasjonen til Naturvernforbundet, sier skogsjef i Løvenskiold-Vækerø, Carl Gustav Rye-Florentz, til Dagsavisen.

– Vi søkte om forlengelse av veien i 2013. Siden den gang har saken blitt grundig behandlet i mange instanser. Endelig tillatelse ble gitt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 16. desember 2016 og Fylkesmannen i Buskerud 5. mai i år. 1. juni avviste Klima- og miljødepartementet anmodningen til Naturvernforbundet om utsatt iverksettelse, sier Rye-Florentz.