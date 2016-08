Full krangel om nasjonaldagsfeiring

Innenriks

Hvert år feires Pakistans nasjonaldag i Norge med barnetog, leker og taler, ganske likt som den norske 17. mai feiringen. Det inviteres profiler fra Norge og Pakistan, og det deles ut en brubyggerpris til personer som har gjort en særlig innsats for å forene nasjoner og kulturer.

Men i årevis har en rekke personer vært sterkt kritiske til 14. august-komiteen, som organiserer festen. Det er knyttet sterk misnøye til at komiteen ved flere anledninger har invitert kontroversielle pakistanske politikere til Norge for å feire nasjonaldagen. Seinest i år var Bilawal Bhutto, sønnen til tidligere statsminister Benazir Bhutto og tidligere president Asif Ali Zardari i Norge. Også den tidligere statsministeren Syed Yousuf Raza Gilani har feiret nasjonaldagen i Norge. Sistnevnte har lenge hatt tunge korrupsjonsanklager mot seg.

Feil signaler

Selv om Bilawal Bhutto aldri har blitt tatt i ulovligheter, er familien Bhutto i Pakistan sterkt assosiert med korrupsjon og maktmisbruk, og faren har sittet i fengsel for korrupsjon. Flere mener at å invitere han til Norge gir gale signaler.

– Vi vil ikke ha korrupte politikere til Norge. Når en etnisk nordmann ser at korrupte politikere fra Pakistan tas imot med åpne armer, kan han lett tenke at alle norskpakistanere tenker at det er greit. Sånn kan vi ikke ha det, sier Mohsan Raja (32), som i fjor vant prisen som Årets Osloborger for innsatsen for å hjelpe flyktninger.

Misnøyen har også handlet om at personer som Angelina Jolie, prins Charles og Barack Obama har fått brubyggerprisen.

– Siden det arrangementet er for å feire Pakistans nasjonaldag, burde norsk-pakistanere bli løftet frem. Som tar høyere utdanning, de som velger utradisjonelle yrkesvalg, de som bidrar med noe positivt i samfunnet vårt, ungdom som driver med frivillig arbeid om det gjelder vedledighet eller idrett. Det er de vi vil løfte fram, de som kan bli forbilder for den yngre generasjonen, sier Raja.

Organisasjon

Etter en rekke polemiske leserinnlegg på Facebook og hos Minerva, oppsto Facebookgruppen Samfunnsengasjerte Norskpakistanere. Siden teller i dag over 5000 medlemmer. Nå har flere av initiativtakerne bak gruppen og opprettet sin egen organisasjon, blant annet for å lage et mer samlende arrangement på nasjonaldagen.

– En av grunnene er at vi vil vise den eldre generasjonen norskpakistanere hvordan det skal gjøres. Vi er den første norsk-pakistanske organisasjonen jeg kjenner til med flere kvinner i styret, da vi har 3 jenter og 4 gutter i vårt styre. Vi har også satt ned en valgkomité som skal hjelpe oss framover. Nå jobber vi med vedtektene våre, som skal være åpne for alle. Andre organisasjoner jeg har undersøkt har ikke offentlige vedtekter eller regnskaper. Da er det lett å tro at det skjer noe rart der, sier Raja.

At 14. august-komiteen skal ha hemmelige vedtekter og finanser er en kritikk som er blitt gjentatt en rekke ganger. Men daglig leder og initiativtaker bak komiteen, Aasad Sheikh, avviser det.

Forsvarer komiteen

– Vi har åpenhet om vårt regnskap, og vi har ikke fått en eneste krone fra stat eller kommune, noe hele komiteen er stolte av. Vi samler inn penger fra privatpersoner og bedrifter. Det er vi takknemlige for. På Facebook har vi ramset opp hvem det er, sier Sheikh

Lederen har lenge omtalt kritikken mot komiteen som grunnløs.

– Ingen av politikerne jeg har invitert er dømt for korrupsjon. Bilawal Bhutto inviterte vi for å fortelle om sin visjon for Pakistan. Han er lederen for Pakistans nest største parti, og er aldri anklaget eller dømt for korrupsjon. Vi har ikke invitert faren hans, vi har invitert han. Det var et vellykket arrangement, der han hadde en dialog med utenriksministeren, fylkesmannen og ordføreren i Oslo. Det norsk-pakistanske miljøet tok han varmt imot, sier Sheikh.

Han mener også kritikken mot prisen er grunnløs, og nevner at folk som Mah-Rukh Ali og Plan Norge har fått prisen.

– Alle har rett til å mene noe om hvorfor vi velger å gi prisen til ulike personer og organisasjoner. Men det er komiteens mening at de har bidratt til å bygge bruer mellom nasjoner. Også nobelkomiteen får stadig vekk kritikk for sine valg. Både Malala og Obama fikk brubyggerprisen før de fikk nobelpris. Jeg tror jobben vi gjør for å løfte fram brubyggere er viktig, og vi har full tillit til de som har fått prisen, sier Sheikh, som ikke er negativ til en konkurrerende organisasjon.

– Alle har rett til å starte en egen organisasjon. Hvis de ønsker å gjøre noe for samfunnet og bidra til å feire Pakistans nasjonaldag, som allerede blir feiret av veldig mange, er de velkomne til det, sier han.