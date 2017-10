– Forvaltningen av fredsprisen en skandale

Innenriks

Mens Frp-nestor Carl I. Hagen og partifelle Inger-Marie Ytterhorn krangler om hvem som skal få plass i Nobelkomiteen, slår jurist og forfatter Fredrik Heffermehl vrak på dem begge.

– Når i all verden har Hagen vist noen som helst interesse for globalt samarbeid om nedrustning?, lurer Heffermehl.

Han er ikke nådigere mot Ytterhorn.

– Ytterhorn er ytterst irrelevant. Bare se hva hun uttaler: At det er morsomt å treffe så mange nye mennesker. Det hele blir så smålig.

Det var i forbindelse med at Ytterhorn i helgen ga beskjed til valgkomiteen i Frp om at hun ønsker en ny periode i Nobelkomiteen, at hun uttalte til Aftenposten at hun «treffer mange spennende mennesker» i forbindelse med vervet.

Støtter opprop

Heffermehl har i en årrekke vært en av Nobelkomiteens argeste kritikere. Han mener komiteen har misforstått Alfred Nobels ønske om å gi prisen til «fredsforkjempere» som står for et alternativ til militær opprustning, og at Stortinget derfor burde velge fagfolk fremfor politikere som komitémedlemmer. Tilhengere av norsk sikkerhetspolitikk er uegnet for komiteen, mener han.

– Den norske forvaltningen av fredsprisen er en utrolig skandale, og det bør man snart innse. Det hele er blitt mer og mer pinlig og jeg håper man tar rev i seilene snart, sier Heffermehl.

Med tilslutning fra 19 professorer ved universitetene i Oslo og Bergen (se liste nederst i saken), har Heffermehl nå sendt et protestbrev til stortingspresident Olemic Thommessen (H) hvor han på vegne av Nobel Peace Prize Watch oppfordrer Stortinget til å endre rutinene for valg av medlemmer til Nobelkomiteen. «Stortingets oppgave handler ikke om norsk politikk og partipolitikk, ikke om hva representantene selv mener om fredspolitikk», heter det i brevet.

I dag er det slik at medlemmene til Nobelkomiteen velges ut fra partienes styrkeforhold på Stortinget.

– Det kan være en logikk i det, men problemet er at du får en komité som representerer en slags konsensus i norsk utenrikspolitikk. Det er ikke nødvendigvis den beste måten å sikre at intensjonene i Nobels testamente blir oppfylt, sier professor Nils A. Butenschøn ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, som er en av dem som har signert oppropet.

Ser mot Sverige

Heffermehl understreker at det er fagfolk på fred og nedrustning som bør velges til komiteen. Selv peker han på tidligere Ap-politiker Ingrid Eide som en aktuell kandidat. Eide var i sin tid med på å grunnlegge Institutt for fredsforskning (PRIO). Også den svenske politikeren og tidligere president for Det internasjonale fredsbyrå, Maj-Britt Theorin, blir trukket fram av Heffermehl.

– Det er veldig rørende, sier Theorin, som samtidig roser komiteen for å ha gitt årets fredspris til ICAN – Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen.

– Det er en seier for Heffermehl. Det som har vært sentralt for meg, er at man følger Nobels egne kriterier for hvem som skal få prisen. Der er kritikken mot komiteen berettiget, men i år er jeg fornøyd, sier hun.

Avfeier kritikken

Både Hagen og Ytterhorn tilbakeviser kritikken fra Heffermehl.

– Jeg har ingen kommentarer utover at hvis man ser på dem som har sittet i komiteen, er det nesten ingen som kvalifiserer på det Heffermehl nevner, sier Hagen.

Ytterhorn avviser at komiteen ikke evner å finne fredsprisvinnere etter kriteriene Nobel la til grunn, men er åpen for å endre måten medlemmer blir valgt ut på.

– Hvis Heffermehl trekker så alvorlige slutninger ut fra én setning, må jeg nesten bare synes synd på ham, sier Ytterhorn.

Avlyser Hagens kandidatur

Carl I. Hagen kan ikke sitte i Nobelkomiteen og samtidig være vara til Stortinget, mener Inger-Marie Ytterhorn.

– Det som er faktum er at han er første vara til Stortinget og ikke kan velges, sier Ytterhorn.

Hun viser til at Stortinget i 1977 vedtok at stortingsrepresentanter ikke kan sitte i Nobelkomiteen.

– Et varamedlem møter ganske ofte som representant, og det vil være helt uforenelig med de reglene som gjelder, sier Ytterhorn.

Også Olav Njølstad, direktør ved Nobelinstituttet, viser til samme reglement. Samtidig understreker han at det er opp til Stortinget selv hvordan det skal fortolkes.

– Vi kan ikke ha en komité der medlemmer i perioden ikke kan møte fordi de heller må møte på Stortinget, sier Njølstad.

Men Hagen gir seg ikke så lett. Han viser til at reglene ikke sier noe om varamedlemmer, og opplyser at han ikke har mulighet til å trekke seg fra stortingsvervet.

– Hva hun (Ytterhorn, journ.anm.) og Njølstad har av personlig mening er av liten interesse, skriver Hagen i en sms til Dagsavisen.

