FM ut og togkonkurranse inn

Se nederst i saken når FM-nettet er planlagt slukket der du bor.

På Expert City i Oslo sentrum er Martine Bore på jakt etter ny DAB-radio til å ha på badet.

– Jeg er positiv til DAB-omleggingen, og jeg merker at det er veldig praktisk å kunne lagre kanaler og slippe å skanne etter dem på FM-båndet, sier Bore.

Selger Mikkel Vågen sier DAB-radioer hos dem har vært «årets julegave».

– Jeg vil si 85 prosent av de som kommer inn her er positive til DAB. Det er nesten bare i media jeg leser negative ting om DAB-omleggingen, sier han.

Farvel FM

Om bare snaue to uker, den 11. januar, slukkes FM-nettet i Nordland. Om under ett år har hele landet byttet radionett, og 8,375 millioner FM-radioer vil heretter bare kunne ta inn lokalradio. Svein Larsen er styreleder i Norsk Lokalradioforbund.

– Forbrukerne opplever ikke DAB som noen merverdi, og det er ingen andre land som slukker sitt nasjonale FM-nett. Politikerne har skjøvet DAB-regningen over på forbrukerne, som må kjøpe nye apparater, sier Larsen.

To av tre nordmenn er imot FM-slukkingen, viser en undersøkelse Ipsos har gjort for Dagbladet. Selv om syv av ti norske hjem har en DAB-radio, er det under tre av ti biler som har DAB-radio.

Problem i bil

Svein Larsen sier at mange ikke får inn de nasjonale kanalene i bilen.

– Der har du det største beredskapsproblemet. I tillegg kommer ikke turister til å ha DAB i det hele tatt, sier Larsen.

Han sier at fremtidens radiolytting i stor grad vil skje over internett.

– I Sverige har de valgt å heller replanlagge FM-nettet slik at det blir plass til flere kanaler slik, sier han.

Mari Hagerup mener derimot at du som radiolytter vil få en merverdi av DAB-omleggingen.

– Vi vil gå fra fem til 26 nasjonale kanaler. I tillegg vil det bli mer norsk innhold nasjonalt, sier Hagerup, som er kommunikasjonssjef for media i Radio.no, som drives av Digitalradio Norge AS, og er eid av NRK og P4.

Hagerup sier svenskene avventer implementeringen av DAB-overgangen og ser hvordan omleggingen går i Norge.

– BBC og britisk radio er i ferd med å ferdigstille DAB-nettet sitt, og går mot heldigital radio. Danmark og Sveits er også på vei til heldigital radio med DAB som basis. DAB er godt utbygd i mange europeiske land, sier Hagerup.

Frykt ikke for kirken

Fra 1. januar er folkekirken fristilt, og må lønne sine egne prester. Staten vil gi et rammetilskudd som kirken disponerer.

Tidligere sjefredaktør i Vårt Land og nå spaltist i Dagsavisen, Helge Simonnes, sier at folk flest ikke vil merke stort til endringene, i hvert fall ikke de neste to årene.

– Jeg tror nok at frislippet vil få betydning på lang sikt. Kirken må begynne å bruke sparekniven som alle andre, og kan få problemer med finansieringen på sikt. Særlig hvis det blir et politisk skifte med mindre kirkevennlige politikere i dagens regjering og Storting, sier Simonnes.

Han sier han vil bli forundret hvis kirken endrer dagens omfang og tilbud av seremonier, og tror tilbudet vil bli ganske likt over hele landet.

– Det kan kanskje være enkelte lokale variasjoner, men det skjer ikke som følge av skillet stat og kirke, sier Simonnes.

På skinner i 2017 også

Det nye året betyr også store endringer i samferdselssektoren.

Fra 1. januar kommer det nye Jernbanedirektoratet i gang, og Jernbaneverket legges ned. Samferdselsdepartementet overtar det nye selskapet Salg og Billettering. Det nye statseide selskapet for infrastruktur i jernbanen, Bane Nor SF, blir også operativt.

– De største endringene for reisende vil nok skje i 2018 og fremover når det eventuelt har blitt et nytt selskap som drifter Jærbanen, Sørlandsbanen og Arendalsbanen, sier Svein Horrisland, som er kommende kommunikasjonsdirektør i Jernbanedirektoratet.

Driften av disse banene blir lagt ut på anbud i løpet av våren.

Horrisland forteller at det i Sverige tidvis har vært billettkaos der på grunn av ulike operatører og uoversiktlig prissystem. Han sier at i Norge skal vi få på plass et nasjonalt system for billetter slik at de gjelder uansett hvilket selskap du reiser med.

Horrisland sier også at sikkerheten til reisende vil bli godt ivaretatt selv om det potensielt kan bli en rekke ulike aktører som opererer på norske jernbaner.

Les også: Rundt 300 må gå i NSB

4 på gata om DAB

Hva syns du om DAB-omleggingen og slukkingen av det nasjonale FM-nettet?

Dejan Vukobratovic: – Jeg merker at DAB-dekningen svikter litt i bilen når man kjører mellom høye bygninger. Myndighetene burde ventet til 2020 med omleggingen.

Bjørn Kruse: – Jeg syns det er uetisk at folk tvinges til å kjøpe ny radio. Vi kunne like gjerne bare hørt radio på internett.

Åsta Breidvik: – Jeg syns det er sløsete at de har valgt å legge om til DAB. Jeg har ikke helt skjønt nødvendigheten av det.

Uneeba Munisevic: – Det er litt kjipt at det som før var gratis, nå koster penger med tanke på at man må kjøpe ny radio.