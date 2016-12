Flygerforbundet krever gransking

Innenriks

Det var 4. november at et Norwegian-fly fikk problemer da det skulle lette fra Kjevik lufthavn i Kristiansand på vei mot Oslo. Flyet hadde norsk kabinbesetning og slovakiske piloter, innleid av Go2Sky.

Ifølge flynettstedet Aviation Herald bremset flyet plutselig opp 250 meter ut i rullebanen og kabinen ble mørklagt. Kabinbesetningen skal ha gått rundt i flyet for å berolige passasjerene, før flyet uten forvarsel startet opp igjen. Ingen informasjon ble gitt fra pilotene til verken passasjerene eller personalet, som måtte styrte tilbake til plassene sine, skriver Aviation Herald.

På vei til Oslo skal flyet ha holdt en unormalt lav høyde. Først da det landet på Gardermoen, skal pilotene ha gitt en forklaring på hendelsen over høyttalerne. Kabinbesetningen nektet ifølge nettstedet å fly videre med pilotene.

Luftfartstilsynet har i ettertid uttalt at det er slovakiske myndigheter som har ansvar for å følge opp hendelsen. I likhet med Norwegian, har tilsynet også hevdet at flyets varslingssystemer fungerte som de skulle, og at det ikke var reell fare for sikkerheten til passasjerene.

– Giftig kombinasjon

Det er Norsk Flygerforbund sterkt kritisk til. LO-forbundet viser til at Statens havarikommisjon for transport foreløpig ikke har konkludert om hendelsen og heller ikke avgjort om det blir en full gransking.

– Jeg forventer at havarikommisjonen nå undersøker og konkluderer i denne saken, som fremstår som en alvorlig hendelse. Det som gjør at vi har god ulykkesstatistikk i luftfarten, er at relevante myndigheter gransker hva som har skjedd når noe går galt og at bransjen lærer av det, sier forbundsleder Yngve Carlsen.

Ifølge Fri Fagbevegelse er Norwegian-flyet som var involvert i hendelsen på Kjevik japansk eid, drevet fra Irland, med slovakiske piloter, men norskregistrert.

Oppsplittet eierskap gjør at tilsynsansvaret blir uklart, som igjen kan gå ut over flysikkerheten, mener Carlsen.

– Dette har vi advart mot i to år. Dereguleringen i luftfarten har ført til usunn konkurranse der kostnadspresset nå reelt truer flysikkerheten. Her ser vi oppsplittede eierskapsstrukturer og piloter som går på nulltimerskontrakter og dermed kun får lønn når de sitter i cockpit. Da er risikoen for at man befinner seg bak spakene når man ikke skulle vært der betydelig, samtidig som rapporteringsviljen blir dårligere fordi man er redd for ikke å få fornyet kontrakten. Kombineres det med manglende eller uklart tilsynsansvar, blir dette en potensielt giftig kombinasjon, sier Carlsen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Ansvarsfraskrivelse

LO sentralt mener Luftfartstilsynet driver med ansvarsfraskrivelse.

– Selv om Norwegian sier at det ikke var fare for sikkerheten, blir det som bukken som passer havresekken. Det er derfor vi har en tilsynsmyndighet som skal gå inn og granske og pålegge tiltak for at tilsvarende ikke skal skje igjen. Vi ser nå at ingen ettergår påstanden Norwegian kommer med, og en direkte konsekvens av det er at sikkerheten svekkes, sier førstesekretær Peggy Hessen Følsvik.

Hun forventer at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sørger for at Luftfartstilsynet kan gjøre nødvendige undersøkelser.

– Når vi har et tilsyn oppnevnt av det offentlige, må det ha adgang til å inspisere flyene som opererer innenfor norsk territorium. Det kan ikke avhenge av hvor flyet er registrert eller hvor de ansatte kommer fra. Når flyet opererer i Norge, må tilsynet ha mulighet til å ettergå virksomheten. Hvis ikke regelverket i dag fungerer som det skal, må norske politikere sørge for at den muligheten kommer på plass, sier Følsvik.

Ikke konkludert

Arbeiderpartiets Eirik Sivertsen leverte tidligere denne måneden et skriftlig spørsmål til Solvik-Olsen hvor han blant annet spør om samferdselsministeren vil instruere Luftfartstilsynet til flere inspeksjoner av utenlandske selskap som opererer i Norge.

– Regelverket i dag er slik at det er myndighetene i det landet hvor flyselskapet er registrert som har tilsynsansvaret. Det fritar ikke norske myndigheter fra å be om å få utført tilsyn også i Norge. Vi oppfatter at Luftfartstilsynet allerede har konkludert med at de ikke ønsker en gransking, til tross for at havarikommisjonen ikke har konkludert. Vi lurer på hvordan de da kan konkludere, sier Sivertsen, som mener tilsynet må få tilført flere midler.

Direktør William J. Bertheussen i havarikommisjonen opplyser til Dagsavisen at de enda ikke har avgjort om det vil bli gjort en full gransking av hendelsen.

– Sikkerheten er alltid prioritert

Norwegian mener LO bommer i kritikken.

– Norwegians fremste prioritet er sikkerheten, og vi synes det er trist at LO synker så lavt som å spille et sikkerhetskort som ikke finnes for å skape tabloide overskrifter. Det er naturlig å stille spørsmål om hva slags agenda LO egentlig har, sier kommunikasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.

Brudd på rutinene

Han forteller at Norwegian og Go2Sky fant brudd på rutinene da de gjennomgikk hendelsen 4. november, men avviser at tilsynsansvaret har vært uklart.

– Det er ingen pulverisering her. Slovakiske myndigheter har det overordnede ansvaret for operasjonen. Det er skapt et inntrykk av at dersom pilotene ikke er norske utgjør de en sikkerhetsrisiko, og det stemmer selvfølgelig ikke. Dersom tilsynet og havarikommisjonen ønsker gransking, stiller vi oss positive til det, sier Sandaker-Nielsen.

Han understreker at Norwegian ikke bruker kontraktspiloter, og forteller at det heller ikke ble gjort på flygingen fra Kjevik.

– Skal ikke skje

Fungerende direktør for Operativ avdeling i Luftfartstilsynet, Jan Petter Steinland, sier til Dagsavisen at tilsynets tidligere uttalelser i saken har vært foreløpige. Tilsynet har ikke konkludert.

– Slike hendelser skal ikke skje. Selv om det er de slovakiske luftfartsmyndighetene som har ansvaret for å følge opp denne saken, vil norske luftfartsmyndigheter vurdere konklusjonene i saken, lære av den og vurdere videre oppfølgingstiltak. Luftfartstilsynet vil følge opp flere forhold i etterkant både knyttet til den konkrete hendelsen, og vi vurderer om det er andre forhold av mer generell karakter som denne hendelsen peker på.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ønsker ikke å kommentere denne saken ettersom den er til behandling hos fagmyndigheter, opplyser seniorrådgiver Kjell Brataas i Samferdselsdepartementet.