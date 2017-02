Fisker i fylkeslagene om olje

Innenriks

Bak oppfordringen står en allianse bestående av Norges Fiskarlag, Forum for Reiseliv og WWF Verdens naturfond.

Kjell Ingebrigtsen, leder for Norges Fiskarlag, mener argumentene for å la området få være i fred for oljeselskapene, står i kø.

– Milliarder

– Noen av områdene sør i Lofoten er blant landets aller rikeste og mest verdifulle fiskefelter. Torsk og hyse som gyter her er selve ryggraden i lokalsamfunnet. Fiskeriene her bringer hvert år hundretalls millioner av kroner til kommunene og milliarder av kroner til statskassa. Dette er i tillegg fornybar inntekt i all framtid om vi forvalter fisken riktig. Da kan vi ikke ha risikofull oljeboring og seismikkskyting i disse områdene, sier Ingebrigtsen.

11. januar skrev Dagsavisen at Aps programkomité, til tross for de enorme fiskeressursene, vil åpne for konsekvensutredning av havområdene sør for Lofoten, også kjent som Nordland 6.

Da påpekte generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag følgende overfor Dagsavisen:

– På grunn av Golfstrømmen vil ethvert problem som vil kunne oppstå i Nordland 6 på grunn av petroleumsvirksomhet der, bli fraktet videre inn i fiskerike områder.

– Plassert på topp

Forum for Reiseliv, som blant annet har Hurtigruten, Color Line og Thon Hotels som medlemmer, frykter for Norges omdømme som attraktivt turistland, hvis oljeselskapene får slippe til.

– Turistene som reiser til områdene rundt Lofoten, Vesterålen og Senja er opptatt av natur, og det er ikke rart. Dette er et område som internasjonale medier gang på gang har plassert på topp blant de vakreste og mest autentiske turistdestinasjonene i verden, påpeker direktør Per-Arne Tuftin.

– Noen steder er naturen mer verdt uten olje, følger Nina Jensen, generalsekretær i WWF opp.

