«Fare for liv hvis Jensen-prosjekt blir kjent»

Av Jens Marius Sæther

Anstein Gjengedal ønsker ikke å utdype overfor NRK hva arbeidsoppgavene til Eirik Jensen har vært i prosjektet, av fare for liv og helse til de involverte. Gjengedal var politimester i Oslo fra 2000 til 2012.

Topphemmelig

Eirik Jensen fortalte selv om det hemmelige prosjektet da han innledet sin forklaring i retten.

«Jeg har hatt en oppgave ingen vet noe om. Det er et av flere nasjonale, hemmelige prosjekter. Det har slitt på meg, og andre. Det vil komme vitner som kommer inn på det senere.»

Utspillet kom som en overraskelse på dommer Kim Heger, som ba Spesialenheten sjekke om det stemte. Prosjektet har vært en viktig grunn til at deler av rettssaken har gått bak lukkede dører.

Jensens forklaring

I retten har Jensen forklart at prosjektet er forankret på toppnivå i politiet:

«Jeg jobbet ikke alene. Jeg hadde en kar jeg forholdt meg til, og hadde møter på hemmelige steder i landet, sammen.»

Han sa også:

«På grunn av dette prosjektets karakter, og ansvaret for folk, fra 1998 til 2011, har jeg levd et liv på politihuset som ingen vet noe om. Dette medførte at jeg lagde hemmelige fluktplaner, jeg hadde hemmelige møtepunkter og kodeplasser, og jeg var redd for kontraspaning.»

Fikk etterlønn

For noen uker siden skrev VG at Jensen fikk innvilget 500.000 kroner fra Oslo politidistrikt etter at han ble pågrepet og siktet for grov korrupsjon. Ifølge VGs kilder mente Jensen at han hadde jobbet så mye med det hemmelige prosjektet at han hadde krav på pengene.

Det topphemmelige prosjektet ble formelt lagt ned i samråd med politimester Hans Sverre Sjøvold i 2012.