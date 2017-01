Fakkeltog for Mahad

Innenriks

– Jeg er lei meg for at dette skjer i Norge, og den feilen kan vi rette opp. Jeg er veldig glade i dere. Kampen for rettferdighet og rettssikkerhet skal fortsette, og sammen skal vi greie det, sa en gråtkvalt Mahad Abib Mahamud, under sin appell torsdag kveld. Under sin appell var Mahamud opptatt av å understreke at det er «mange som er i hans situasjon.

Kyniske politikere

Den 30 år gamle bioingeniøren er fratatt statsborgerskapet fordi norske myndigheter mener han som 14-åring snakket usant om sitt egentlige hjemland da han søkte asyl og senere fikk norsk statsborgerskap.

– Dette skjer i en situasjon der Norge og Europa er i ferd med å endre seg. Politikere i land etter land er blitt kyniske og setter menneskerettighetene på spill. Vi risikerer å gjøre folk statsløse. Skal det skje må det være en meget, meget, alvorlig grunn som utgjør en fare for Norge, sa SVs Karin Andersen, som holdt appell for Mahamud.

– Gudskjelov at KrF sa ja

Onsdag ble det klart at KrF sørget for et flertall på Stortinget om at domstolene skal prøve saken dersom noen står i fare for å miste statsborgerskapet. Dermed blir det slutt på at Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda kan gjøre slike vedtak alene.

Ordføreren i Ringsaker Anita Ihle Steen (Ap) roste KrF for å sikre flertallet.

– Jeg beklager at Mahamud og mange andre har opplevd dette. Men jeg håper at vi med hans sak og opplevelser får disse sakene på plass. Gudskjelov at KrF sa ja, påpekte Ihle Steen i sin appell.

Snart høring

Torsdag 9. februar er det duket for åpen høring i kommunalkomiteen på Stortinget om en eventuell omlegging.

I mai i fjor ble det kjent at flere etniske somaliere, som kom til Norge på slutten av 1990-tallet og begynnelse av 2000-tallet mister statsborgerskapene sine etter mistanke om ID-juks. Siden 2012 har 135 personer blitt fratatt statsborgerskap. Snaut halvparten av vedtakene ble gjort i fjor, har innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) tidligere opplyst om i et brev til Stortinget. (NTB)