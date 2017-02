EU da, Hansen

Innenriks

De siste 16 årene har Stortinget hele fire ganger stemt over å endre paragraf 115.

Med Ap i spissen er det blitt foreslått å redusere stortingsflertallet som må til for å kunne melde Norge inn i EU. I dag er det nødvendig med tre fjerdedels flertall (127 representanter), mens Ap har ønsket en reduksjon til to tredjedels flertall (113 representanter).

Dagsavisen har omtalt dette flere ganger tidligere.

Sist saken var oppe til behandling, i mai i fjor, var det 51 representanter som stemte for en slik endring, mens 113 stemte imot.

Det er ikke minst i lys av dette resultatet at Ap nå har gitt opp.

– Vår gruppe fant ut det var lite hensiktsmessig å fremme et slikt forslag igjen.

– Så det blir ikke noen flere slike forslag?

– Jeg vet ikke, men sannsynligvis innebærer dette at saken nå har avgått en stille død, sier partiets Svein Roald Hansen.

– En seier for oss

Det er Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, jublende glad over.

– Dette liker vi veldig godt. For oss er dette en seier. For første gang på 16 år ser det ut til at EU-tilhengerne tar et nei for et nei, sier hun.

– I to folkeavstemninger har et klart flertall sagt nei til EU. Det er et paradoks at det eneste stedet hvor det fortsatt er flertall for EU, er på Stortinget. Folk må gjøre noe med det når det blir valg på nytt, fortsetter Kleveland

Nå ser hun fram til ro om paragraf 115 i flere år framover, som en følge av Stortingets regelverk

– Forslag som gjelder grunnlovsendringer må fremmes i løpet av de tre første årene av en stortingsperiode, og kan ikke bli behandlet før i den neste stortingsperioden. Verken Ap eller noe annet parti har fremmet forslag om dette innen fristen denne gang. Nå er vi jo inne i fjerde år av perioden. Dermed kan ikke et eventuelt nytt forslag om dette behandles før etter at den kommende stortingsperioden er over, tidligst høsten 2021, forklarer hun.

Svein Roald Hansen, som forøvrig var leder for Europabevegelsen i perioden 2003- 2009, mener fortsatt at det beste hadde vært en endring av paragraf 115.

– Bare tull av Nei til EU

– Jeg mener forslaget vårt burde ha blitt vedtatt, men ikke for å gjøre det lettere å melde Norge inn i EU. Argumentasjonen fra Nei til EU om at det ville ha blitt konsekvensen, er bare tull, sier Hansen.

– Uavhengig av en slik grunnlovsendring ville det ha vært nødvendig med en folkeavstemning med et flertall for EU først, utdyper han.

– Men det vi ville ha oppnådd med en endring av paragraf 115 i tråd med vårt forslag, er at vi da kunne ha unngått at et lite mindretall i Stortinget ikke ville ha bøyet seg for resultatet av en folkeavstemning, fortsetter Hansen.

Sju av ti nordmenn sier nei til EU, ifølge de siste målingene.