Ett av Giske-varslene gjelder en sak fra i år

Innenriks

VG sier avisen er kjent med et minst ett av forholdene gjelder en kvinnes opplevelse med Giske i 2017. Avisen har konfrontert partileder Jonas Gahr Støre med dette etter at han fredag morgen sa følgende i Politisk kvarter på NRK:

– Dette er historier tilbake til mange år av hans liv. Han er valgt i 2015, vi begynte å jobbe sammen da. Vi skal ha et landsmøte i 2019.

Støre svarer i en epost at han «har ikke ment å formidle at alle saker er av gammel dato, det jeg sa henviste til at sakene spenner over et tidsrom hvor noen er en god del år tilbake. Om det kunne misforstås beklager jeg det. Alle saker tas på alvor, uavhengig av dato».

Også Dagens Næringsliv har opplysninger om at en av sakene er fra i år, mens to andre saker er fra 2014 og 2016.

Sykmeldt

Giske opplyser fredag kveld at han er sykmeldt, og at presset har blitt vanskelig å bære.

– Jeg har i dag mottatt en sykemelding fra min lege, etter en helhetsvurdering av min helsesituasjon. Jeg har tatt dette til etterretning og er sykmeldt inntil videre, skriver Giske på Facebook. Han sier de siste dagene har vært veldig krevende og svært belastende.

– Samtidig opplever jeg at det kommer påstander jeg må bestride, fordi det ikke samsvarer med min opplevelse, eller fordi det som presenteres som fakta, ikke stemmer.

Støtteerklæringer

Det har også kommet støtteerklæringer til Giske i etterkant av varslingssakene. Knut Storberget sier til Hamar Arbeiderblad at det er viktig å «ta vare på ham som en venn».

– Man slår ikke hånden av en venn som er i hardt vær. Min filosofi er at vennskap virkelig gjelder når livet er vanskelig. Da stikker vi ikke av. Det har jeg ikke tenkt å gjøre, sier den tidligere justisministeren, som er en nær venn av Giske. Han understreker at situasjonen er alvorlig, først og fremst for varslerne.

– Det er viktig for partiet å ta vare på dem som har varslet. Vi som står Trond nære som venner må også ta vare på han, sier Storberget til NRK.

Varierende tillit

En ringerunde Bergens Tidende gjorde fredag, viser at 13 av Aps 18 fylkesledere ikke mener det er grunnlag for å be Giske om å trekke seg. En rekke andre Ap-tillitsvalgte er av en annen oppfatning.

Lederen av Aps kvinnenettverk i Aust-Agder, Vanja Grut, mener Giske må fratre sitt verv. Line Oma, som leder Bydelsutvalget i Gamle Oslo, og Kristin Bergersen, tidligere statssekretær i Justisdepartementet og tidligere leder for Aps homonettverk, gir uttrykk for det samme. De får ifølge Dagens Næringsliv støtte fra tidligere Støre-rådgiver Jonas Bals.

Heller ikke Aps ordfører i Ringsaker, Anita Ihle Steen, har tillit til Giske, ifølge NRK.

Karianne Tung i Trøndelag Ap er en av fylkeslederne som har uttrykt støtte til Giske.

– Han har kommet med en uforbeholden unnskyldning, og jeg synes dette var veldig klokt av ham.

Nytt varsel

Ifølge VG kom det fredag ettermiddag inn et nytt varsel, fra en kvinne uten tilknytning til Arbeiderpartiet. Partisekretær Kjersti Stenseng vil ikke kommentere dette.

– Vi kommenterer ikke om eller hvilke varsler vi mottar av hensyn til de berørte, skriver hun i en epost fredag kveld. (NTB)