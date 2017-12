Erna Solberg besøker Donald Trump i Det hvite hus

Innenriks

Av Ida Akerstedt

De to statslederne skal diskutere felles forsvar, sikkerhetsspørsmål innen NATO og koalisjonen for å bekjempe IS, skriver VG, som først meldte om nyheten onsdag kveld. Også handel og investeringer vil bli blant temaene.

Statsministerens kontor skriver i en pressemelding onsdag kveld at også klima- og fredsspørsmål vil være tema under møtet.

– Presidentene ser fram til å utveksle synspunkter på bilaterale bånd mellom USA og Norge, skriver Det hvite hus i en kunngjøring på sine nettsider.

Tredje møte

– USA er viktig for Norge for sikkerhet og handel. Et slikt møte gir oss muligheten til å fremme vårt syn på en åpen verdenshandel og viktigheten av at vi jobber sammen internasjonalt for å løse klimautfordringene, sier statsminister Erna Solberg som med dette møter Trump for tredje gang.

Hun møtte president Trump under NATO- og G20-toppmøtene i 2017. Møtet 10. januar blir imidlertid det første bilaterale møtet mellom de to. Det blir samtidig Erna Solbergs tredje besøk til Washington som statsminister.

Forsvarsministeren med

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) deltar også på det bilaterale møtet.

– Våre to land har utstrakt samarbeid på en rekke områder, vi er nære allierte og jeg ser fram til et nyttig møte, sier statsministeren.

Tema for møtet vil være den sikkerhetspolitiske situasjonen, samarbeid i NATO, felles norsk-amerikanske interesser, og internasjonale spørsmål som fredsprosesser, klima og handelspolitikk, opplyser Statsministerens kontor. (NTB)