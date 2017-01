Innenriks

Knut Harald Ulland (52)

Ny generalsekretær i Norges speiderforbund.

Hvorfor vil en som aldri har vært speider selv lede speiderne i Norge?

– Formålsparagrafen til Speideren er å utvikle selvstendige og ansvarsbevisste mennesker som kan være med å skape en bedre verden for andre. Det vil jeg være med på!

Speidere er alltid beredt, men hva gjør de 18.500 medlemmene «dine» egentlig?

– Speiding er i praksis friluftsliv året rundt og opplevelser sammen med andre. Det er mestring og utvikling av vennskap på tvers av kultur, religion og landegrenser. Om det ikke er gøy er det ikke speiding. Dette trenger vi mer av!

I speiderløftet heter det at «jeg lover etter beste evne å være åpen for Gud». Er dere bare for kristne?

– Norges speiderforbund er åpen for alle som anerkjenner formålet, religion er ikke avgjørende. Vi er opptatt av å inkludere mennesker med ulike livssyn. Begrepet livssyn favner bredt og handler om det et menneske tror om livet og verden.

Speiderloven omfatter ti forhold, slik som at «en speider kjenner naturen og verner om den». Hva er den viktigste leveregelen blant de ti, slik du ser det?

– Jeg syns alle disse levereglene er flotte! Om du tvinger meg til å prioritere har jeg stor sans for regelen om at en speider er ærlig og pålitelig.

Barn fra 1. klasse kan bli «bevere» i Speiderforbundet. Hvordan blir det å rekruttere nye medlemmer når konkurransen er så hard fra andre organisasjoner, dataspill og annet som legger beslag på barns tid?

– Knallhard konkurranse uten tvil. Samtidig vet jeg at mange foreldre er opptatt av å gi barna mulighet til å utvikle seg som hele mennesker i samspill med andre og i naturen. Har en 11-åring selv. Her har speideren et tilbud som få andre kan matche.

Speiderbevegelsen ble startet i 1907. Er den fortsatt like relevant?

– Speiderbevegelsen er minst like relevant i vår tid! Vi trenger de rommene speideren lager til å utvikle nærhet og forståelse for naturen og hverandre. Norge trenger selvstendige borgere som utvikler seg selv og andre gjennom speiding.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Innsirkling-triologien av Carl Frode Tiller. En tekst som på en presis og medrivende måte løfter fram det nyanserte og mangfoldige i byggingen av enkeltmenneskets identitet.

Hva gjør deg lykkelig?

– Alle «flyt-øyeblikk» hvor tiden opphører å eksistere.

Hvem var din barndomshelt?

Birger Ruud var min store barndomshelt, noe som kanskje forklarer hvorfor jeg var den siste skihopperen med Kongsberg-knekk…

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Min «evige utålmodighet» er litt slitsom innimellom (ikke minst for andre).

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Når hardt opparbeidede rettigheter må vike av materielle, praktiske eller politiske grunner.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Donald Trump. Det ville gitt meg en mulighet til å argumentere for at proteksjonisme ikke er veien å gå – tvert imot.