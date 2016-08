En solskinnshistorie

Innenriks

STAVANGER (Dagsavisen): En av dem som har satset massivt på solenergi er Terje Osmundsen, konserndirektør i Scatec Solar.

– For meg var det åpenbart at det her lå et potensial til å både bli en del av framtidas industri og bidra til å gjøre en forskjell i en verden som trenger mer ren energi, sier Osmundsen, som har vært statssekretær for tidligere statsminister Kåre Willoch (H).

Han er strålende fornøyd med å kunne bidra til et lavere klimaavtrykk i tråd med ambisjonene i Parisavtalen.

– Vi bidrar med å redusere én million tonn CO2-utslipp i året, sier han.

– Potensial

I tillegg til at selskapet bidrar til å bedre energimiksen i mer klimavennlig retning, er det også penger å hente mener Osmundsen.

– Scatec Solar har vært en god investering. Vi har hatt inntekter på cirka 900 millioner kroner de siste 12 månedene, og 50 millioner på bunnlinjen, sier Osmundsen, som tror potensialet for bedriften langt fra er nådd.

– Billig

Ledende analytiker innen solenergi Jenny Chase fra Bloomberg kan støtte opp om at solenergi er en sektor i vekst, med enda større potensial.

– Solenergi vokser utrolig fort. Det ble faktisk installert sju ganger så mye i fjor som i 2009, sier Chase som har vært analytiker på feltet i elleve år.

– Hovedgrunnen til det er at det er blitt veldig billig, legger hun til.

Materialene som trengs for å produsere solenergi, har nemlig aldri vært rimeligere. Grunnen til det er at det er skarp konkurranse mellom leverandørene.

Likevel er det langt fra alle som har gjort det like bra som Osmundsen, kan Chase fortelle.

– Som i enhver sektor er det ikke slik at alle tjener mye penger selv om potensial er stort. Innen solenergi har mange gått konkurs. Til sjuende og sist så handler det om å ta gode avgjørelser, sier Chase.