– Dra i nødbremsen Ap

Det var i et intervju med Dagsavisen forrige uke at Ap-nestleder Hadia Tajik svarte følgende på spørsmål om Ap vil reversere jernbanereformen:

– Vi er nødt til å se hvor langt den har kommet når vi kommer i regjering. Vi har ikke ønsket denne reformen som er drevet gjennom av Høyre og Frp, men Ap mener også selvsagt at det er mulig å se på selve organiseringen av jernbanen, sa Tajik da.

– Men vil Ap reversere jernbanereformen?

– Reversere er ikke et begrep vi forholder oss til, avsluttet Ap-nestlederen.

– Kan stoppes

Det svaret holder ikke for SV-leder Audun Lysbakken. Han mener det er uklart hvorvidt Ap mener konkurranseutsettingen på norsk jernbane skal reverseres eller ikke. Nå oppfordrer han til å klargjøre.

– Jeg tror vi står sammen på rødgrønn side om å reversere jernbanereformen, og jeg tror mange av våre velgere forventer at vi skal stoppe konkurranseutsettingen, sier Lysbakken til Dagsavisen.

Han mener det er spesielt viktig at de rødgrønne står sammen om dette.

– Høyresiden har kommet så kort at det er mulig å stoppe konkurranseutsettingen. Høyres Linda Hofstad Helleland har tidligere uttalt at målet var å presse så mye tannkrem ut av tuben at det ikke var mulig å klemme den tilbake igjen, men det har gått litt treigt med den tannkremen for å si det sånn. Det betyr at vi har en sjans til å stoppe dette, sier SV-lederen.

For SV er det helt uaktuelt å konkurranseutsette selve persontrafikken, eierskap av togsettene og den såkalte ruteplanleggingsfunksjonen.

– Politisk vilje

Han får støtte fra Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Tajik argumenterer godt mot Solviks-Olsens reform, og da er det desto mer uforståelig at ikke Ap kan si tydelig at dette skal vi stanse, sier Moxnes.

Han hevder erfaringen med konkurranseutsetting på jernbanen fra andre land viser at det er de ansattes lønns- og pensjonsvilkår som får gjennomgå når de private aktørene skal spare.

– I tillegg vil en oppsplitting av jernbanesektoren gi et massivt effektivitetstap, mener Rødt-lederen.

Han ser likevel håp i tunnelen fordi regjeringen utsetter konkurranseutsetting av persontransport med tog til juni 2019. Begrunnelsen er blant annet å sikre tilstrekkelig tid for tilbydere, kunne NRK melde i mai.

– Her er det bare å trekke i nødbremsen, og pensle togtrafikken inn på et bedre spor. Det handler om politisk vilje. Hvis dette er snakk om et retningsvalg må Ap kunne si klart ifra om at de vil stanse Frps privatisering av jernbanen, sier Moxnes.

Hadia Tajik (Ap) sier nå i et skriftlig svar til Dagsavisen at de vil stoppe det de kan få stoppet:

– Ap var imot jernbanereformen og er ikke for salg av NSB slik Frp ønsker, eller konkurranseutsetting av jernbanen slik Frp/Høyre-regjeringen nå har lagt opp til. Vi vil stoppe det vi kan stoppe. Sp, SV og Ap stoppet Bondeviks privatisering i 2005 og kan gjøre det igjen, sier Tajik.

